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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حطمت رقما قياسيا في الإصابات .. الدنمارك تشن حربا ضد أوميكرون وتطبق قيودا جديدة

كورونا
كورونا

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل  اعتماد الدنمارك مجموعة من القيود الجديدة للحد من ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا .


وقالت حكومة الدنمارك إنها ستقترح قيودا جديدة للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا، وسلالة أوميكرون المتحورة منه، والتي تمثل حاليا خمس جميع الإصابات المسجلة في الدنمارك، ولكنها ستتجنب الإغلاق الكامل لمؤسساتها.

وتشمل القيود الجديدة، التي يتعين أن يوافق عليها البرلمان، إغلاق أماكن مثل المسارح ودور السينما والمتنزهات الترفيهية ومراكز المؤتمرات. وصرحت ميت فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك امس الجمعة في مؤتمر صحفي "في وقت قياسي، تم تغيير قواعد اللعبة مرة أخرى" في إشارة إلى أوميكرون. وأضافت "إن هذا ليس إغلاقا للمجتمع بالكامل، كما رأينا في الشتاء الماضي... لا يزال هدفنا إبقاء المجتمع مفتوحا بقدر الإمكان".

واقترحت الحكومة أيضا حظر تقديم الكحوليات بعد العاشرة مساء. كما ناشدت الدنماركيين الحد من اتصالهم الاجتماعي والعمل من البيت. وسيكون استخدام الكمامات إجباريا في معظم الأماكن العامة.

وقال وزير الصحة الدنماركي إنه تم تسجيل 11559 إصابة بأوميكرون حتى الآن. وحطمت الإصابات اليومية الإجمالية رقما قياسيا آخر يوم الجمعة حيث تم تسجيل 11194 إصابة جديدة.

ولكن لا تزال معدلات الوفيات ودخول المستشفيات أقل بكثير من المستويات التي شوهدت قبل عام. وبلغ إجمالي عدد الوفيات في الدنمرك 3054 .


 

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