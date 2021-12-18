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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: قيود جديدة أكثر صرامة لمكافحة كورونا تدخل حيز التنفيذ

كورونا قي كوريا
كورونا قي كوريا

دخلت في كوريا الجنوبية قيود جديدة أكثر صرامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيز التنفيذ اليوم السبت، ومن المقرر أن تسري حتى الثاني من يناير المقبل.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - في نشرتها الإنجليزية - أنه وفقا للقيود الجديدة، تم تقليص الحد الأقصى لحجم التجمعات الخاصة إلى 4 أشخاص على الأكثر، مضيفة أن أماكن الترفيه مثل الحانات والملاهي الليلية والسينمات تخضع إلى حظر ليلي.

وأضافت أنه اعتبارا من بعد غد الاثنين، ستعود المدارس في العاصمة /سول/ وضواحيها، بشكل كبير، إلى نظام الدراسة عن بعد.

وبموجب القيود الصارمة، يسمح فقط للأشخاص المحصنين بالكامل ضد كورونا باستخدام المطاعم والمقاهي مع أشخاص آخرين، في حين أن أولئك غير المحصنين يمكنهم فقط استخدام المرافق بمفردهم أو طلب تناول الطعام في الخارج أو التوصيل.
تجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية كانت قد أعلنت أمس تسجيل 7 آلاف و435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 551 ألفا و551 إصابة، كما أعلنت البلاد عن 73 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4591 وفاة.

وتم رصد 3 حالات إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"، مما يرفع إجمالي الإصابات بالمتحور الجديد إلى 151

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