الأهلي يتدرب في "الإرسال" بالدوحة مبكرا بسبب المنتخب الوطني

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الدوحة في العاشرة صباح اليوم السبت؛ استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.



ويخوض الفريق مرانه على ملعب «الإرسال» الذي يبعد عن فندق الإقامة حوالي ربع ساعة.



وكشف مصدر أن السبب الرئيسي للمران المبكر هو منح اللاعبين فرصة متابعة مباراة منتخب مصر مع قطر التي تقام في الثانية عشر ظهرا .



وتضم قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو، ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.



وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.



ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية.



ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي