الفنان محمد يونس عن "الاختيار": عمل فني يعرف الناس على الحقائق |فيديو

أعرب الفنان محمد يونس، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل " الاختيار 2 "، موجها الشكر إلى المخرج " بيتر ميمي " على اختياره للدور.

وقال الفنان محمد يونس ، خلال لقائه لـ برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي": "إنه استغرب دوره في البداية بالمسلسل لكن المخرج شاف فيا جانب محدش من المخرجين شافه وهو الجانب الشرير".

وأضاف: "كان من المهم ليا أني أكون في عمل فني مهم وبيعرف الناس على الحقائق التي زيفت لفترة طويلة".

وتابع " يونس " أن مسلسل " الأختيار 2 " تاريخ لـ أهالينا وأولادنا من أجل أن يتعرفوا على الحقيقة كاملة ، مسترسلا : " الحمد لله الغمة انزاحت بس كان نفسي أعمل دور ايجابي في المسلسل مش سلبي".

ولفت " يونس " إلى أن الجماهير تعايشت مع الدور بشكل كبير ، مازحا : " الناس صدقت اللي بعمله وقالولي لو شفناك في الشارع هنعمل ونسوي وكرهوني جدا " .

وأكمل حديثه : دوري في المسلسل كان مهم جدا في تاريخي الفني والحمد لله أني قدرت أوصل الشخصية .