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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أمريكي كبير: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن السعودية والخليج

أرشيفية
أرشيفية

أكد مسؤول أمريكي كبير بالبيت الأبيض، أن واشنطن ملتزمة بحماية أمن السعودية والخليج، مشيرا إلى أنها ستواصل ردع إيران.

 

وقال المسؤول إن العقوبات التي كانت مرتبطة بالاتفاق النووي لن تُرفع قبل عودة إيران إلى الالتزام بالاتفاق.

 

وأوضح أن "إيران لم تلتزم حتى الآن ببنود الاتفاق النووي حتى يتم رفع العقوبات".

 

وأكد أن واشنطن ستواصل استخدام الأدوات التي تمكننا من ردع إيران، لافتا إلى أن هذا يتناسق مع النهج الأمريكي في المنطقة المتعلق بشكل خاص بإيران.

 

وفي وقت سابق، قال السفير السعودي لدى فيينا، عبد الله بن خالد بن سلطان، إن المملكة تتابع عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وما توصلت إليه الاجتماعات حتى الآن.

 

ودعت السعودية إيران إلى الكف عن المماطلة، وأن تعي بأن الوقت ليس في مصلحتها وضرورة وقف التصعيد والتجاوزات في برنامجها النووي وتهديد منظومة "عدم الانتشار"، والاستجابة لمطالبات المجتمع الدولي. مؤكدا أن ذلك سيعود عليها بالاستقرار والازدهار وبالتالي على المنطقة والعالم أجمع.
 

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