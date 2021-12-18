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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وصول ثالث رحلات قطار حاويات السخنة إلى بورسعيد

وصول ثالث رحلات قطار
وصول ثالث رحلات قطار حاويات السخنة لبورسعيد

اعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء امس قطار نقل الحاويات من ميناء السخنة لغرب بورسعيد. 

يأتي ذلك في إطار جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعمل على تسهيل الأعمال أمام المستثمرين وسرعة الاستجابة لحل المشكلات التي تواجههم.

 

ويعد وصول القطار ميناء غرب بورسعيد، هو ثالث رحلاته حيث شهدت انطلاق اول قطار  الاسبوع قبل الماضى ،محملا بنحو 50 حاوية مكافئة - 20 قدم- في إطار  نقل البضائع والحاويات من ميناء السخنة لميناء غرب بورسعيد.

وتم إنهاء جميع الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالنقل من وإلى المينائين، والانتهاء من جميع إجراءات الإفراج الجمركي وتفريغ الحاويات بعد وصولها لميناء غرب بورسعيد.

 

الجدير بالذكر أن موانئ المنطقة تتكامل معًا ولا منافسة بينها لأن العائد العام سواء في الإيرادات أو مؤشرات التداول ينعكس على الاقتصاد القومي والدولة المصرية ويعطي رسالة ثقة للمستثمرين والخطوط الملاحية في الموانئ المصرية.

وصول ثالث رحلات قطار حاويات السخنة لبورسعيد
وصول ثالث رحلات قطار حاويات السخنة لبورسعيد
وصول ثالث رحلات قطار حاويات السخنة لبورسعيد
وصول ثالث رحلات قطار حاويات السخنة لبورسعيد
وصول ثالث رحلات قطار حاويات السخنة لبورسعيد
وصول ثالث رحلات قطار حاويات السخنة لبورسعيد
وصول ثالث رحلات قطار حاويات السخنة لبورسعيد
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس بورسعيد اخبار بورسعيد اخبار المحافظات

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