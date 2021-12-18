تنسيق أكثر من 834 ألف طالب بالجامعات والمعاهد هذا العام

حصاد أداء قطاعات وزارة التعليم العالى والبحث العلمي لعام 2021

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والمُشرف العام على مكتب التنسيق، حول ما تم إنجازه من أعمال بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2021/2022، وذلك في ضوء حصاد الوزارة لعام 2021.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بمراحلها الثلاث الذين تم قبولهم بالجامعات والمعاهد 556992 طالبًا، و1166 طالبًا من مدارس المُتفوقين STEM، و148 طالبًا من مدارس النيل، و10504 طالبًا من الثانوية المُعادلة العربية، و6279 طالبًا من الثانوية المُعادلة الأجنبية (الشهادة البريطانية، الشهادة الأمريكية، الشهادة الفرنسية، الشهادة الألمانية وغيرها من الشهادات)، و257073 طالبًا من الثانوية الفنية، و2727 طالبًا من الثانوية الأزهرية، ليبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تم تنسيقهم هذا العام عن طريق مكتب التنسيق الإلكتروني 834889 طالبًا.

ومن جانبه، وجه الوزير الشكر السيد عطا واللجنة العليا للتنسيق، وكافة العاملين بمكتب التنسيق على الجهود المبذولة من أجل تنسيق أكثر من 834 ألف طالب بمختلف الشهادات هذا العام، مشيرًا إلى أن معظم الطلاب تقدموا برغباتهم دون أي مشاكل، وهو ما يعكس حجم الجهود التي بُذلت خلال فترات التنسيق بمراحله الثلاث، فضلاً عن خدمة الطلاب وأولياء الأمور والرد على كافة استفساراتهم.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن فترة التنسيق واكبها جهود مكثفة للمركز الإعلامي للوزارة، من خلال رصد تساؤلات واستفسارات الطلاب طوال فترة التنسيق والرد عليها بالفيديوهات والإنفوجرافات التوضيحية، إضافة إلى إتاحة دليل إرشادي للطلاب على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة http://mohesr.gov.eg لتحقيق الاستفادة القُصوى منها، والإجابة عن الأسئلة الشائعة، كما تم نشر دليل به أسماء كافة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ ليسترشد بها الطلاب وأولياء أمورهم في معرفة المؤسسات الأكاديمية المعتمدة.