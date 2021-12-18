لايتوافر لديهم مرشدين زراعيين.. برلماني: 7000 جمعية زراعية تعمل داخل الغرف المغلقة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن غياب دور الإرشاد الزراعى، وأن هناك ما يقرب من 7 آلاف جمعية زراعية على مستوى الجمهورية تخلو من المرشدين الزراعيين.

وأوضح محسب، أن دور الإرشاد الزراعى يتمثل فى التوعية بأساليب وتقنيات الزراعة الحديثة التي تساعد الفلاح في الوصول لتحقيق أهداف كثيرة، منها على سبيل المثال زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، تقليل نسبة الأسمدة والتقاوي، ترشيد استهلاك المياه فى ظل محدودية الموارد المائية، بالإضافة لتطبيق الممارسات الممارسات الجيدة فى قطاع الزراعة الذي يعد من أهم وأبرز القطاعات التي تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والمادة الخام للعديد من الصناعات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أزمة الإرشاد الزراعى تتمثل فى عدم وجود تعيينات منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضى، وأصبح أصغر مرشد زراعى تقريبا يتجاوز عمره الخمسين عامًا، مما يعنى عدم القدرة على العمل فى الحقل على الأرض التواصل مع الفلاحين بصورة مباشرة، واقتصر دور الإرشاد الزراعى على عقد ندوات واجتماعات ولجان داخل غرف مغلقة، وصرف بدلات وحوافز فقط، ولا دور له الآن في العملية الزراعية.

وأكد محسب، أن الإرشاد الإلكتروني لن يجدى ولن يكون ذو فائدة، لأن طبيعة العمل فى القطاع الزراعى وفى الإرشاد بشكل عام تؤكد عدم نجاح فكرة الإرشاد الإلكترونى، طالبا إعادة النظر فى تعيينات المرشدين الزراعيين بالإضافة لتدشين المزيد من الحملات الإعلامية لتوعية الفلاحين بالإرشاد الزراعي على أن تكون مواد مصورة قصيرة يتم إذاعتها على جميع القنوات الحكومية والإعلام الخاص فى آن واحد للوصول للهدف المنشود.