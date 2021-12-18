عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لايتوافر لديهم مرشدين زراعيين.. برلماني: 7000 جمعية زراعية تعمل داخل الغرف المغلقة

الدكتور أيمن محسب،
الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن غياب دور الإرشاد الزراعى، وأن هناك ما يقرب من 7 آلاف جمعية زراعية على مستوى الجمهورية تخلو من المرشدين الزراعيين.

 

وأوضح محسب، أن دور الإرشاد الزراعى يتمثل فى التوعية بأساليب وتقنيات الزراعة الحديثة التي تساعد الفلاح  في الوصول لتحقيق أهداف كثيرة، منها على سبيل المثال زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، تقليل نسبة الأسمدة والتقاوي، ترشيد استهلاك المياه فى ظل محدودية الموارد المائية، بالإضافة لتطبيق الممارسات الممارسات الجيدة فى قطاع الزراعة الذي يعد من أهم وأبرز القطاعات التي تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والمادة الخام للعديد من الصناعات.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أزمة الإرشاد الزراعى تتمثل فى عدم وجود تعيينات منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضى، وأصبح أصغر مرشد زراعى تقريبا يتجاوز عمره الخمسين عامًا، مما يعنى عدم القدرة على العمل فى الحقل على الأرض التواصل مع الفلاحين بصورة مباشرة، واقتصر دور الإرشاد الزراعى على عقد ندوات واجتماعات ولجان داخل غرف مغلقة، وصرف بدلات وحوافز فقط، ولا دور له الآن في العملية الزراعية.

 

وأكد محسب، أن الإرشاد الإلكتروني لن يجدى ولن يكون ذو فائدة، لأن طبيعة العمل فى القطاع الزراعى وفى الإرشاد بشكل عام تؤكد عدم نجاح فكرة الإرشاد الإلكترونى، طالبا إعادة النظر فى تعيينات المرشدين الزراعيين بالإضافة لتدشين المزيد من الحملات الإعلامية لتوعية الفلاحين بالإرشاد الزراعي على أن تكون مواد مصورة قصيرة يتم إذاعتها على جميع القنوات الحكومية والإعلام الخاص فى آن واحد للوصول للهدف المنشود.

الزراعى مجلس الوزراء مجلس النواب وزير الزراعة قطاع الزراعة

ترشيحاتنا

مكافحة كورونا تكشف سبب التطعيم بـ جرعة ثالثة وأكثر الفئات المعرضة للإصابة

موعد مباراة نهائي كأس العرب بين الجزائر وتونس والقنوات الناقلة

نعتز بتاريخها وبلاغتها.. نص كلمة أبو الغيط في اليوم العالمي للغة العربية

وزير الأوقاف: رأي الدين في القضايا العلمية سواء الطبية أو البيئية يتبع رأي الأطباء

الجامعة العربية تشارك في الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

ظلت سرية لـ 30 عاما.. وثائق حرب تكشف تعذيب صدام حسين للبريطانيين في العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون في مصر

كأس العرب .. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة قطر

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

أول تعليق من تشيلسي عن اتجاه "فيفا" لتأجيل مونديال الأندية |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر من 20 قتيلاً| شاهد.. إعصار راي المدمّر يسبب أضرارًا جسيمة بـ الفلبين

أصالة تطرب جمهور موسم الرياض في حفل ميدل بيست

فاطمة عيد: اتجوزت بربع جنيه وبدأت مشواري الفني بخمسة جنيهات.. زوجي صاحب فضل عليا.. نجحت بدعوات أمي وربنا ما كسرش بخاطري

سر خطورة أوميكرون.. يختبئ في مكان مختلف داخل الجسم بطفرات غير مسبوقة

فيديو

قضية "الأميرة مريم"| غضب عراقي للمطالبة بحقها.. "أحرقت بـ ماء النار"

كنت أحبه ولم يعرقلني| ميريام فارس تبكي في موسم الرياض بسبب العكاز

رد غير متوقع للفنانة| حالة اغماء في حفل أصالة بموسم الرياض

حالة نادرة.. شابة في جسد طفلة بسبب السرطان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ