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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. دموع على قبر ضحية حادث الشيخ زايد.. أسرة يوسف وأصدقائه يزورون مدفنه

أصدقاء يوسف في المقابر
أصدقاء يوسف في المقابر

مازال حادث دهس 4 طلاب بمدينة الشيخ زايد يلقي بظلاله الأليمة على أسرهم وأصدقائهم حيث تعيش المدينة بالكامل في حالة من الحزن بسبب فقدان 4 من "زهور زايد" كما أطلق عليهم أهالي المنطقة. 

وشهدت مقابر السيدة عائشة أمس الجمعة أول زيارة من أسرة يوسف العباسي أحد الضحايا الأربعة لقبره بعد مرور أسبوع من الحادث وشهدت المقابر حالة من الزحام لزيارة عدد كبير من أصدقاء يوسف له برفقة أسرته الذين انهاروا جميعا بالبكاء فور الوقوف أمام اللوحة الرخامية التي تحمل اسمه. 

دخلت والدة يوسف في نوبة بكاء شديد فور وصولها قائلة: «عمري ماهانساك يا يوسف كل حاجة خاصة بيك قافلة عليها عشان ماحدش يقرب منها، نام وارتاح كل أسبوع هاجي أزورك، واطمن، حقك هيرجع أنا واثقة في نزاهة القضاء المصري».

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ويقول محمد العباسي والد الضحية خلال أول زيارة لقبر نجله: "كل أصحابه حضروا برفقتنا والجميع في حالة انهيار وبكاء، كل ذكرياته تداهمنا كانه لم يفارقنا، يوسف كان محبوب وسط الأهالي بالمنطقة وأصدقائه والجيران، وأنا احتسبته عند الله شهيدًا لأنه كان ابن موت، وأضاف: المقابر بالسيدة عائشة تعد جزءا من مقابر العائلة، وكانت أقرب مكان لنا وقت تشييع الجثمان والدفن".

وأضاف: "والدته كل دقيقة توصيني بأنها لو توفيت تُدفن بجواره، وليست بمقابر أسرتها، صدمتها شديدة على فراق ابنها، واليوم تلقت خبر صادم بوفاة خالتها كانت بالنسبة لها أكتر من والدتها، أنا لو وضعوا كنوز الدنيا كلها أسفل أقدامي مش هيعوضني عن ابني، لأن والد المتهم بيحاول مرارًا وتكرارًا التفاوض والصلح، وأنا عندي ثقة في القضاء المصري».

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

اسرة واصدقاء يوسف في المقابر

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دهس 4 طلاب الشيخ زايد مقابر يوسف العباسي كريم الهواري

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