الجامعة العربية تشارك في الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

بمبادرة من المملكة العربية السعودية الرئاسة الحالية لمنظمة التعاون الاسلامي، تنعقد الدورة الاستثنائية السابعة عشر لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة بإسلام أباد في 19 ديسمبر 2021.

واستجابة لدعوة من شاه محمود قريشي وزير الخارجية بالجمهورية الاسلامية الباكستانية ل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، سيشارك السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد في هذه الدورة الاستثنائية والتي ستخصص لبحث آليات دعم الشعب الافغاني جراء تدهور الوضع الإنساني.



وبحسب تقديرات وكالات منظمة الأمم المتحدة، فإن حوالي 18.6 مليون نسمة ( نصف سكان أفغانستان ) في حاجة ملحة لمساعدات عاجلة لتأمين الحاجيات الأساسية ،وخاصة الغذاء علما أن 3.2 مليون طفل يعانون من نقص غذائي حاد وحرمان من العلاج، و4 ملايين هم من عداد النازحين واللاجئين يعانون من ظروف قاسية.



هذا وتندرج مشاركة الجامعة العربية في هذه الدورة الاستثنائية ، ذات الهدف الانساني، في نطاق علاقات التعاون البين- مؤسساتي مع منظمة التعاون الاسلامي التي تشكل الدول العربية ثلث أعضائها.