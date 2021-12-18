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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر ضد قطر .. تدخل عنيف من مهاجم قطر على قدم الشناوي

محمد الشناوي
محمد الشناوي

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لإصابة في القدم اليمنى بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي منتخب قطر، في الدقيقة 32، من المباراة التي  تقام على ملعب 974، لتحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العرب.

لكن محمد الشناوي استأنف المباراة بشكل طبيعي، بعد تدخل الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.

وسيطر التعادل السلبي على مباراة مصر وقطر،  بعد مرور  40 دقيقة من عمر المباراة.

بدأ منتخب قطر المباراة ضاغطا، لكن دون أي خطورة على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

سدد عمر كمال تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الرابعة، لكنها مرت بعيدا عن مرمى منتخب قطر.

شهدت الدقيقة العاشرة هجمة مرتدة لمنتخب مصر عن طريق أحمد زيزو لكنها اصطدمت بأحد مدافعي منتخب قطر وتحولت إلى ركلة ركنية.

 

أطلق حمدي فتحي تسديدة قوية في الدقيقة 14، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس منتخب قطر.

 

سدد أكرم عفيف لاعب منتخب قطر تسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 17، لكن تصدى لها محمد الشناوي حارس الفراعنة بسهولة.

 

توغل أحمد رفعت من الجبهة اليسرى، ومرر كرة رائعة لـ عمرو السولية  داخل منطقة الجزاء، لكن السولية أهدرها بطريقة غريبة لتتحول إلى ضربة مرمى في الدقيقة 19.

 

عاد أحمد رفعت للتوغل من الجبهة اليسرى مجددا في الدقيقة 21، لكن دفاع قطر تدخل وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

 

تعرض محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر لإصابة في الوجه في الدقيقة بعد تدخل مع عبد العزيز حاتم داخل منطقة جزاء لكنها لك تكن خطيرة.

 

الشناوي مصر قطر كأس العرب مصر وقطر

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