وزير الاوقاف: كل مسألة خرجت عن الرحمة إلى ضدها ليست من الشريعة



قال الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، إن كل ما يحقق مصالح البلاد والعباد فهو مصلحة معتبرة وذو أهمية فى كافة الأديان وكل ما يؤدى لمفسدة فدفعه واجب دينى ووطنى .



وأوضح مختار جمعة ، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر جامعة الأزهر الدولى الثالث للتغيرات المناخية خلال كلمة أذاعتها فضائية مصر الأولى ، أن الشريعة الإسلامية وضعت لمصالح العباد والتكليف كله إما لدرء مفسدة او لجلب مصلحة أو هما معا بالاضافة إلى مبناها وأساسها مصالح العباد فى حياتهم الدنيا أو الآخرة .



وأشار مختار جمعة ، إلى أن كل مسألة خرجت عن الرحمة إلى ضدها والمصلحة إلى المفسدة ليست من الشريعة وإن أدخلت بالتأويل فالشريعة عدل الله ورحمته بين خلقه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام .