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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قلبي شغال بنسبة 25 % وعندي الكبد.. شاب يستغيث بالمسؤلين: الحقوني هموت.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد معانات شاب عشريني يعاني من تليف الكبد وقلبه يعمل بنسبة 23 ٪ ويحتاج إلى علاج متخصص .

في البداية يقول حسام اخي احمد يعاني منذ اكثر من 3 أشهر بدأ مرضه بأن جسمه امتلأ بالمياه وبدأ في القيئ دم ولم يستطيع التنفس وبعد الفحص وإجراء الإشاعات تبين انه يعاني من تمدد شديد وهبوط مزمن في الباطني الأيسر وارتجاع شديد في الصمام المترالي وارتفاع في ضغط الدم الشرياني الرئوي وعضلة القلب غير متكافئة .

واشار انه قام بإجراء الفحوصات لاخيه التؤام في أكثر من مستشفى منها مستشفى الدمرداش ومعهد القلب ومعهد ناصر والقصر العيني ولكن دون جدوى او علاج لاخي مطالبا المسؤلين بسرعة علاج أخيه قبل أن تسوء حالته اكثر من ذلك للتواصل مع الحالة 01062766282.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواه.

https://fb.watch/9YLCttZvDM/

بين الناس القصر العينى التنفس صدى البلد ضغط الدم المواطنين

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