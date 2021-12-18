قلبي شغال بنسبة 25 % وعندي الكبد.. شاب يستغيث بالمسؤلين: الحقوني هموت.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد معانات شاب عشريني يعاني من تليف الكبد وقلبه يعمل بنسبة 23 ٪ ويحتاج إلى علاج متخصص .

في البداية يقول حسام اخي احمد يعاني منذ اكثر من 3 أشهر بدأ مرضه بأن جسمه امتلأ بالمياه وبدأ في القيئ دم ولم يستطيع التنفس وبعد الفحص وإجراء الإشاعات تبين انه يعاني من تمدد شديد وهبوط مزمن في الباطني الأيسر وارتجاع شديد في الصمام المترالي وارتفاع في ضغط الدم الشرياني الرئوي وعضلة القلب غير متكافئة .

واشار انه قام بإجراء الفحوصات لاخيه التؤام في أكثر من مستشفى منها مستشفى الدمرداش ومعهد القلب ومعهد ناصر والقصر العيني ولكن دون جدوى او علاج لاخي مطالبا المسؤلين بسرعة علاج أخيه قبل أن تسوء حالته اكثر من ذلك للتواصل مع الحالة 01062766282.

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