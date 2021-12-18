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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتحاد الشغل التونسي: محاولات زرع الفتنة بيننا وبين الرئاسة لا معنى لها

أرشيفية
أرشيفية

أكد الاتحاد العام للشغل التونسي، اليوم السبت، أن محاولة زرع الفتنة بين الرئاسة وبين الاتحاد لا معنى لها.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هذه المحاولات لا معنى لها لأن الاتحاد لا ينفعل بالفتن.

وأضاف: "أشير إلى أن حكاية زرع الفتنة بين الاتحاد والرئاسة، لا معنى لها على الأقل من جانبنا؛ لأننا لا ننفعل بالفتن".

وتحدث الطاهري عن القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد، مؤكدا أنها استجابة للمطالب الشعبية بضرورة وضع خارطة طريق.

وتابع قائلا: "بخصوص القرارات ففيها اعتراف بمطلبي التسقيف ووضع خارطة طريق واستجابة لهما، وهذا إيجابي وكان يمكن أن يكون ذلك من البداية.. فعندما اعتبرناها من الضمانات لم نكن ننوي التغرير بأحد".

واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل التونسي أن "تحديد تواريخ الاستشارة وأشغال لجنة الصياغة والاستفتاء والانتخابات أمر إيجابي، وقد لا يكون مهما الحديث عن طول المدة".

ورأى أن هذا الأمر يأتي "رغم ضغط الزمن الاقتصادي والاجتماعي، غير أن مسار الوصول إليهما هو الذي ظل غامضا من حيث الآليات والمكونات والتركيبة والرقابة والجهة القانونية الراعية وغيرها".
 

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