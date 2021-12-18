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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد علمها بمصرع حفيدها.. وفاة جدة أحد ضحايا حادث الشيخ زايد بأزمة قلبية

ضحايا الشيخ زايد
ضحايا الشيخ زايد

قال محمد العباسي والد يوسف أحد ضحايا حادث دهس طلاب الشيخ زايد، إن جدة يوسف توفيت عقب سماعها خبر وفاته؛ حيث أصيبت بأزمة قلبية حادة أودت بحياتها في الحال.

 

وأضاف أنه كان قد أخفى عنها وقوع الحادث خوفا عليها من الصدمة، ولكن عندما سألت عليه لأكثر من مرة مهد لها ما حدث وأن حفيدها توفي نتيجة حادث مع 3 من أصدقائه في منطقة الشيخ زايد.

 

وأكد والد يوسف أن جدة نجله لم تتحمل صدمة وفاة يوسف وأصيبت بنوبة قلبية وتم نقلها إلى مستشفى بمنطقة السيدة زينب ولكن لم تتحمل وتوفيت بعد ساعات من إصابتها وتلقت أسرته خبر وفاتها أثناء زيارتهم لمدفن يوسف في مقابر العائلة.

 

كان المستشار حماده الصاوي النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

 

كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

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بعد علمها بمصرع حفيدها.. وفاة جدة أحد ضحايا حادث الشيخ زايد بأزمة قلبية

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