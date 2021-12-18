إبراهيم سعيد: أحمد رفعت مكسب حقيقي لمنتخب مصر في كأس العرب

علق إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق علي أداء المنتخب المصري في الشوط الأول أمام قطر في كأس العرب و ذلك عبر حسابه الشخصي علي تويتر .

وكتب إبراهيم سعيد قائلا:" احمد رفعت مكسب حقيقي لمنتخب مصر في كاس العرب"

حسم التعادل السلبي الشوط الاول من مباراة مصر وقطر، التي تقام على استاد 974، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العرب 2021.

بدأ منتخب قطر المباراة ضاغطا، لكن دون أي خطورة على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

سدد عمر كمال تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الرابعة، لكنها مرت بعيدا عن مرمى منتخب قطر.

شهدت الدقيقة العاشرة هجمة مرتدة لمنتخب مصر عن طريق أحمد زيزو لكنها اصطدمت بأحد مدافعي منتخب قطر وتحولت إلى ركلة ركنية.

أطلق حمدي فتحي تسديدة قوية في الدقيقة 14، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس منتخب قطر.

سدد أكرم عفيف لاعب منتخب قطر تسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 17، لكن تصدى لها محمد الشناوي حارس الفراعنة بسهولة.

توغل أحمد رفعت من الجبهة اليسرى، ومرر كرة رائعة لـ عمرو السولية داخل منطقة الجزاء، لكن السولية أهدرها بطريقة غريبة لتتحول إلى ضربة مرمى في الدقيقة 19.

عاد أحمد رفعت للتوغل من الجبهة اليسرى مجددا في الدقيقة 21، لكن دفاع قطر تدخل وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لإصابة في القدم اليمنى بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي منتخب قطر، في الدقيقة 32، لكنه استأنف المباراة بعد تدخل الجهاز الفني.

سدد حمدي فتحي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بدفاع قطر.