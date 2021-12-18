عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية.. وفد كلية دار العلوم يزور قناة السويس

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، وفدا من كلية دار العلوم جامعة القاهرة، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد الكلية، يرافقه الدكتور صبري الجندي مستشار وزير التعليم العالي، و مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

محافظ الإسماعيلية يوجه ببدء العمل في شبكة تجفيف للصرف الصحي بمنطقة فنارة

في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد، وأعرب عن سعادته بتواجدهم في هيئة قناة السويس الصرح الوطني الرائد للتعرف عن كثب على قناة السويس وأهميتها لحركة التجارة العالمية.

إصابة 5 أشخاص في تصادم تروسيكل وسيارة بـ الاسماعيلية

وأكد الفريق ربيع على أن قناة السويس جزءا لا يتجزأ من تاريخ وحاضر ومستقبل البلاد وهو ما يجعل تطويرها المستمر ضرورة حيوية لتعزيز مكانتها العالمية وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد وحجم البضائع الضخم المار عبرها بإنشاء مناطق صناعية ولوجيستية في محيطها.

ثم قدم الفريق ربيع عرضا تقديميا تضمن التعريف بنظام الملاحة بقناة السويس قبل وبعد افتتاح لمشروع قناة السويس الجديدة، وإلقاء الضوء على المزايا الملاحية للمشروع وأبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي ورفع قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة، فضلا عن رفع تصنيف القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

و استعرض رئيس الهيئة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الهيئة لمواجهة التحديات الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد سواء على صعيد الالتزام بتدابير السلامة والإجراءات الاحترازية للمرشدين والمتعاملين مع السفن العابرة، أو من خلال تبني الهيئة لسياسات تسويقية وتسعيرية مرنة للتعامل مع الظروف المضطربة في سوق النقل البحري.

كما أشار الفريق ربيع إلى جهود الهيئة في تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN وهو ما حظى بإشادات دولية عديدة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك لأول مرة في أعمال الإنقاذ البحري، ونجحت في تعويم السفينة بشكل أمن دون أن يسفر ذلك عن أية خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها.

ثم قدم الفريق ربيع نموذج لأحد الأفكار المتميزة المقدمة من قبل شباب العاملين بالهيئة ضمن مبادرة "ابتكر" لرعاية الأفكار المبدعة، مشيرا إلى  فكرة المشروع التي تقوم على تطوير منظومة التغذية الكهربية لمحطات المراقبة الإلكترونية باستخدام الطاقة المتجددة وعمل نظام تحكم عن بعد لها وهو ما يتم تطبيقه حاليا من خلال تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع.

خلال الزيارة، قدم مجموعة من الطلاب قصائد وطنية في حب مصر وأخرى عن قناة السويس، كما تبادل الطلاب الحوار مع الفريق أسامة ربيع وقاموا بطرح مجموعة من التساؤلات تتعلق بقناة السويس ومشروعاتها.

من جانبه، قدم الأستاذ الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم الشكر للفريق أسامة ربيع على هذه الزيارة الهامة والتي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والتي تعد أحد الروابط الهامة لربط الشعوب والثقافات، مؤكدا على أهمية الزيارة لإتاحة الفرصة لطلبة وطالبات الكلية بالتعرف على مشروعات القناة ومنجزاتها التي لم تتوقف رغم التحديات المختلفة، مشيدا بجهود الهيئة وكافة العاملين بها خلال أزمة جنوح السفينة البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي أثبتت كفاءة وقدرة المصريين على مواجهة أصعب التحديات.

في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع الهيئة إلى الأستاذ الدكتور عبد المحسن عبد الراضي عميد كلية دار العلوم، وفي المقابل أهداه درع الكلية.

تضمن برنامج الزيارة، التوجه لمبنى المارينا ومشاهدة حركة الملاحة بالقناة الجديدة، ثم زيارة موقع الأنفاق للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.


               

IMG-20211218-WA0019
IMG-20211218-WA0019
IMG-20211218-WA0021
IMG-20211218-WA0021
IMG-20211218-WA0022
IMG-20211218-WA0022
IMG-20211218-WA0023
IMG-20211218-WA0023
IMG-20211218-WA0024
IMG-20211218-WA0024
IMG-20211218-WA0016
IMG-20211218-WA0016
IMG-20211218-WA0018
IMG-20211218-WA0018
IMG-20211218-WA0017
IMG-20211218-WA0017
IMG-20211218-WA0020
IMG-20211218-WA0020
IMG-20211218-WA0015
IMG-20211218-WA0015

موضوعات متعلقة

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

يعمل على مدار الـ24 ساعة.. أسامة ربيع: نفق أحمد حمدي2 يمثل أهمية كبيرة للمستثمرين

بعد 15 سنة..هاني سلامة لزوجته: بحبها أكتر من أول يوم اتجوزنا فيه|فيديو

رئيس هيئة قناة السويس: ارتفاع العائد الدولاري من مرور السفن 20 % خلال أغسطس

قناة السويس: ارتفاع العائد الدولاري من مرور السفن 20% خلال أغسطس.. فيديو

"مدة لاتتجاوز 7 دقائق".. هيئة قناة السويس : افتتاح الأنفاق اليوم يجعل سيناء في قلب الوطن ..فيديو

عبرنا أزمة كورونا .. ربيع: وافر شكرنا وتقديرنا للقوات المسلحة على مجهوداتها في هيئة قناة السويس| موجز توك شو

دعاء الأيام البيض .. أدعية تفك الكرب وتوسع الرزق

ترشيحاتنا

سر كراهية هند ابنة سعيد صالح لـ عادل إمام.. فيديوجراف

لحسم المركز الثالث.. مصر وقطر تلجآن إلى ركلات الترجيح

فاروق الباز: سأبحث في نتائج مؤتمر جامعة الأزهر للتنمية المستدامة لاستغلاله لمعالجة تأثيرات المناخ

جهود جبارة|ماذا قدمت مصر لتحسين أوضاع المهاجرين ومنع الطرق غير الشرعية؟

عليه قضاء وقت أقل في الاستحمام.. إيلون ماسك يهاجم جيف بيزوس من جديد

الإمام الطيب يستحضر كلمة شيخ الأزهر المراغي في أول مؤتمرٍ عالميٍّ للأديان عام 1936م

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ظهور أوميكرون في مصر.. تعرف على أعراضه وإختلافه عن المتحورات الأخرى

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون في مصر

بعد علمها بمصرع حفيدها.. وفاة جدة أحد ضحايا حادث الشيخ زايد بأزمة قلبية

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

أهلاوي ولا زملكاوي.. حسنى عبدربه يكشف حقيقة انتمائه الكروي .. فيديو

كأس العرب .. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة قطر

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم الرياض| بلقيس تشعل حماس جمهورها في ساوند ستورم

أيهما أصدق|هل سرقت نادية الجندي ممتلكات عماد حمدي أم حاول دفنها بغيرته؟

أكثر من 20 قتيلاً| شاهد.. إعصار راي المدمّر يسبب أضرارًا جسيمة بـ الفلبين

أصالة تطرب جمهور موسم الرياض في حفل ميدل بيست

فيديو

فيديو جراف.. صقيع .. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

متخرجوش من البيت إلا للضرورة.. سر تحذير وزارة الصحة للحوامل

قضية "الأميرة مريم"| غضب عراقي للمطالبة بحقها.. "أحرقت بـ ماء النار"

كنت أحبه ولم يعرقلني| ميريام فارس تبكي في موسم الرياض بسبب العكاز

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لانقاذ الارض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ