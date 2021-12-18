بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية.. وفد كلية دار العلوم يزور قناة السويس

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، وفدا من كلية دار العلوم جامعة القاهرة، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد الكلية، يرافقه الدكتور صبري الجندي مستشار وزير التعليم العالي، و مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد، وأعرب عن سعادته بتواجدهم في هيئة قناة السويس الصرح الوطني الرائد للتعرف عن كثب على قناة السويس وأهميتها لحركة التجارة العالمية.

وأكد الفريق ربيع على أن قناة السويس جزءا لا يتجزأ من تاريخ وحاضر ومستقبل البلاد وهو ما يجعل تطويرها المستمر ضرورة حيوية لتعزيز مكانتها العالمية وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد وحجم البضائع الضخم المار عبرها بإنشاء مناطق صناعية ولوجيستية في محيطها.

ثم قدم الفريق ربيع عرضا تقديميا تضمن التعريف بنظام الملاحة بقناة السويس قبل وبعد افتتاح لمشروع قناة السويس الجديدة، وإلقاء الضوء على المزايا الملاحية للمشروع وأبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي ورفع قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة، فضلا عن رفع تصنيف القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

و استعرض رئيس الهيئة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الهيئة لمواجهة التحديات الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد سواء على صعيد الالتزام بتدابير السلامة والإجراءات الاحترازية للمرشدين والمتعاملين مع السفن العابرة، أو من خلال تبني الهيئة لسياسات تسويقية وتسعيرية مرنة للتعامل مع الظروف المضطربة في سوق النقل البحري.

كما أشار الفريق ربيع إلى جهود الهيئة في تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN وهو ما حظى بإشادات دولية عديدة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك لأول مرة في أعمال الإنقاذ البحري، ونجحت في تعويم السفينة بشكل أمن دون أن يسفر ذلك عن أية خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها.

ثم قدم الفريق ربيع نموذج لأحد الأفكار المتميزة المقدمة من قبل شباب العاملين بالهيئة ضمن مبادرة "ابتكر" لرعاية الأفكار المبدعة، مشيرا إلى فكرة المشروع التي تقوم على تطوير منظومة التغذية الكهربية لمحطات المراقبة الإلكترونية باستخدام الطاقة المتجددة وعمل نظام تحكم عن بعد لها وهو ما يتم تطبيقه حاليا من خلال تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع.

خلال الزيارة، قدم مجموعة من الطلاب قصائد وطنية في حب مصر وأخرى عن قناة السويس، كما تبادل الطلاب الحوار مع الفريق أسامة ربيع وقاموا بطرح مجموعة من التساؤلات تتعلق بقناة السويس ومشروعاتها.

من جانبه، قدم الأستاذ الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم الشكر للفريق أسامة ربيع على هذه الزيارة الهامة والتي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والتي تعد أحد الروابط الهامة لربط الشعوب والثقافات، مؤكدا على أهمية الزيارة لإتاحة الفرصة لطلبة وطالبات الكلية بالتعرف على مشروعات القناة ومنجزاتها التي لم تتوقف رغم التحديات المختلفة، مشيدا بجهود الهيئة وكافة العاملين بها خلال أزمة جنوح السفينة البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي أثبتت كفاءة وقدرة المصريين على مواجهة أصعب التحديات.

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في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع الهيئة إلى الأستاذ الدكتور عبد المحسن عبد الراضي عميد كلية دار العلوم، وفي المقابل أهداه درع الكلية.

تضمن برنامج الزيارة، التوجه لمبنى المارينا ومشاهدة حركة الملاحة بالقناة الجديدة، ثم زيارة موقع الأنفاق للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.





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