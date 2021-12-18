ضبط طن لحوم ودواجن و3 آلاف جرعة تحصين مجهولة المصدر بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وبناءاً على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق و الحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية و التصدي لكافة صور الغش و الإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018.

وخلال شهر نوفمبر الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات على مدن المحافظة بالإشتراك مع مديرتي التموين والطب البيطري و مباحث التموين و مديرية الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي و الرقابة الإدارية وأسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محاضر حيال أصحاب معارض وصيدليات أدوية بيطرية لإدارتهم النشاط بدون ترخيص وحيازة أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على 663 صنف أدوية بيطرية و 3000 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية.

كما قامت الحملة بضبط 1 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر و غير صالحة للإستهلاك الآدمي و تحرير محاضر مخالفة لأصحاب ( مطاعم – محالات جزارة – ثلاجة حفظ لحوم وأسماك ) وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.