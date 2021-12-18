عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط طن لحوم ودواجن و3 آلاف جرعة تحصين مجهولة المصدر بالشرقية

المضبوطات
المضبوطات

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

 

وبناءاً على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق و الحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية و التصدي لكافة صور الغش و الإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018.

 

وخلال شهر نوفمبر الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات على  مدن المحافظة بالإشتراك مع مديرتي التموين والطب البيطري و مباحث التموين و مديرية الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي و الرقابة الإدارية وأسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محاضر حيال أصحاب معارض وصيدليات أدوية بيطرية لإدارتهم النشاط بدون ترخيص وحيازة أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على 663 صنف أدوية بيطرية و 3000 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية.

 

مصادرة شيش بمقهى مخالف للإجراءات الإحترازية في الشرقية

كما قامت الحملة بضبط 1 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر و غير صالحة للإستهلاك الآدمي و تحرير محاضر مخالفة لأصحاب ( مطاعم – محالات جزارة – ثلاجة حفظ لحوم وأسماك ) وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الشرقية ضبط الرقابة تحرير مخالفة حماية المستهلك منتهية الصلاحية

ترشيحاتنا

سر كراهية هند ابنة سعيد صالح لـ عادل إمام.. فيديوجراف

لحسم المركز الثالث.. مصر وقطر تلجآن إلى ركلات الترجيح

فاروق الباز: سأبحث في نتائج مؤتمر جامعة الأزهر للتنمية المستدامة لاستغلاله لمعالجة تأثيرات المناخ

جهود جبارة|ماذا قدمت مصر لتحسين أوضاع المهاجرين ومنع الطرق غير الشرعية؟

عليه قضاء وقت أقل في الاستحمام.. إيلون ماسك يهاجم جيف بيزوس من جديد

الإمام الطيب يستحضر كلمة شيخ الأزهر المراغي في أول مؤتمرٍ عالميٍّ للأديان عام 1936م

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ظهور أوميكرون في مصر.. تعرف على أعراضه وإختلافه عن المتحورات الأخرى

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون في مصر

بعد علمها بمصرع حفيدها.. وفاة جدة أحد ضحايا حادث الشيخ زايد بأزمة قلبية

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

أهلاوي ولا زملكاوي.. حسنى عبدربه يكشف حقيقة انتمائه الكروي .. فيديو

كأس العرب .. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة قطر

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم الرياض| بلقيس تشعل حماس جمهورها في ساوند ستورم

أيهما أصدق|هل سرقت نادية الجندي ممتلكات عماد حمدي أم حاول دفنها بغيرته؟

أكثر من 20 قتيلاً| شاهد.. إعصار راي المدمّر يسبب أضرارًا جسيمة بـ الفلبين

أصالة تطرب جمهور موسم الرياض في حفل ميدل بيست

فيديو

فيديو جراف.. صقيع .. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

متخرجوش من البيت إلا للضرورة.. سر تحذير وزارة الصحة للحوامل

قضية "الأميرة مريم"| غضب عراقي للمطالبة بحقها.. "أحرقت بـ ماء النار"

كنت أحبه ولم يعرقلني| ميريام فارس تبكي في موسم الرياض بسبب العكاز

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لانقاذ الارض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ