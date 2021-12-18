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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. جنات تخطف الأنظار في ظهورها بأحد الحفلات الغنائية

جنات
جنات

نشرت الفنانة جنات صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهرت جنات في الصور بإطلالة ساحرة و علقت قائلة:" من حفلة امس "

 

و أحيت أمس الفنانة جنات،  حفل غنائي كبير ، بأحد الفنادق الكبرى في منطقة مصر الجديدة، و قامت بتقديم أبرز الأغاني التي أحبها الجمهور.

 

وكانت جنات، قد أحيت حفل غنائي ضمن مهرجان الموسيقى العربية، وبدأت حفلها بأغنية مسا الجمال، ورحبت بوجود عدد من الفنانين منهم وفاء عامر وعبير منير وممدوح موسى، وقالت للجمهور": انا سعيدة معكم وسأغني كل ما تريدونه".

 

بينما حرص معجب على اهدائها باقة ورد وذهبت لتأخذها منه وتوجهت له بالشكر".

 

يذكر أن احتفلت النجمة جنات بعيد استقلال المغرب الـ 66 الذي وافق الخميس 18 نوفمبر من كل عام.

 

وكتبت جنات عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام":"عيد استقلال مجيد وكل عام والمغرب الحبيب بالف خير #جنات"

جنات فنادق مهرجان انستجرام الفن مصر

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