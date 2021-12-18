متحف الفيفا يدشن معرضه الرقمي الأول بعنوان «الأصول: ما قبل تاريخ كرة القدم»

أطلق متحف الفيفا معرضه الرقمي الاول تحت عنوان " الاصول .. ماقبل تاريخ كرة القدم، عبر موقعه الرسمي www.fifamuseum.com، حيث يركز على أربعة ألعاب مختلفة عبر التاريخ اعتمدت على لعب الكرة بواسطة القدم وهم لعبة الكرة في أمريكا الوسطى، لعبة كيماري في اليابان ، لعبة كوجو في الصين وألعاب الكرة في اليونان القديمة وروما.

وينتظر أن يكشف المعرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعرض تفاصيل كل لعبة من هذه الالعاب ، والذي بدأ بتقديم حول لعبة كيماري اليابانية .



"الأصول: ما قبل تاريخ كرة القدم"

ويعتمد المعرض الرقمي الأول على أبحاث وخبرات لجنة دولية من العلماء والدارسين للتحقيق والبحث في مختلف أشكال ألعاب كرة القدم من العصور القديمة والتي يشار إليها على أنها تاريخ ما قبل كرة القدم .

وأكد ماركو فازوني مدير متحف الفيفا قائلا "قررنا أن نبدأ بأربعة أمثلة كانت فيها ألعاب الكرة سمة موثقة للمجتمع ولم يكن القصد إضفاء قيمة أو أهمية معينة على لعبة معينة ، ولكن إظهار كيف كانت ألعاب الكرة جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية في كل مجتمع.



على صعيد متصل ، صرح إيمانويل بوشر، قائد فريق التعليم في متحف الفيفا بقوله: "نقدر حقًا هذا التعاون المبتكر ، ويتعين أن يسمح هذا التعاون للعديد من أطفال المدارس بمعرفة المزيد عن إعجاب البشرية بألعاب الكرة ونحن متحمسون بشكل خاص للألعاب التشاركية والتي سيتم تطويرها بصورة ذاتية في الفصول من أجل رؤية التسلية والمرح الجديد الذي سيظهر في نهاية المشروع ".

يذكر أن متحف الفيفا ومقره زيورخ يهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي الغني لكرة القدم ويحتفل به حيث يضم هذا المتحف معارض وفعاليات ثقافية بالإضافة إلى برامج تعليمية لإظهار كيف تلهم الرياضة الأكثر شعبية في العالم الأشخاص في جميع أنحاء العالم كما تقوم بتحقيق التواصل فيما بينهم.