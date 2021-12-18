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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه بالقاهرة: بروتوكول تعاون مع نادى الزهور لتقديم خدمات التعاقدات وسداد الفواتير

صدى البلد

أعلن المهندس مصطفى  الشيمى  رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة عن توقيع بروتوكول تعاون مع نادى الزهور الرياضى لتقديم خدمات التعاقدات وسداد الفواتير واستقبال الشكاوى والاستعلام عن فواتير الأعضاء ورواد النادى من خلال سيارات مراكز خدمة العملاء المتنقلة التابعة للشركة.

 

وأوضح أن البروتوكول ياتى فى إطار مساعى الشركة لتيسير التواصل مع جمهور عملائها فى جميع المناطق التى تخدمها الشركة، لتقديم خدمة متميزة تنال رضاء  العملاء وتتخطى توقعاتهم.

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وأضاف  أن شركة مياه الشرب بالقاهرة تعاقدت على  6 سيارات مراكز خدمة عملاء متنقلة مجهزة باحدث التكنولوجيات الحديثة ومتصلة لاسلكيا مع باقى فروع الشركة والفرع الرئيسى لتيسير تقديم خدماتها والوصول لجمهور العملاء بالمناطق التى لا يتوافر بها مراكز ثابتة.

 

وأشار إلي ان الشركة تسعى بصفة مستمرة لتطوير جميع منظومات العمل بها وعلى رأسها منظومة خدمة العملاء  لتقديم أفضل خدمة   باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة فى قطاع المياه.

 

وقال إن الشركة مستمرة فى تحديث منظومة التعاقدات والتحصيل وانتشار سيارات الخدمة المتنقلة وتسعى إلى تواجدها بالنوادى الاجتماعية على مستوى القاهرة.

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