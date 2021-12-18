أخبار التعليم .. لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون بمصر.. خبراء تربية يكشفون طريقة تشجيع الطلاب على إجادة اللغة العربية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون في مصر

تعطيل الدراسة في المدارس وتأجيل الامتحانات بعد ظهور 3 حالات اوميكرون في مصر ، خبر تداوله البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ خلال الساعات الاخيرة لاستغلال قلق الاهالي على ابنائهم من خطورة الاصابة ب متحور كورونا الجديد اوميكرون.

التعليم تجمع بيانات إنجازات تدريب المعلمين بجميع المديريات التعليمية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للمديريات شددت خلالها على ضرورة حصر انجازات تدريب المعلمين بجميع المراحل من رياض الاطفال وحتى الثانوي العام والفني

استئصال ورم نادر يزن 3 كيلو بالصدر لسيدة 50 عامًا بـ «مستشفى طنطا التعليمي»

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بجامعة طنطا فى استئصال ورم نادر في الصدر وزنه 3 كيلوجرامات لسيدة تبلغ من العمر 50 عامًا في جراحة نادرة استغرقت ساعتين بالمستشفى التعليمي العالمى بالجامعة.

استحداث 4 كليات بجامعة القاهرة لتواكب متطلبات الثورة الصناعية والتحول الرقمي لمصر

نجحت جامعة القاهرة على مدار 4 سنوات برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، في تأسيس والبدء في استحداث وتطوير كليات لوظائف المستقبل، وذلك في إطار مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ودعم احتياجات الدولة بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل، وفي إطار تنفيذ رؤية الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع ولمواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ووظائف المستقبل.

تنسيق أكثر من 834 ألف طالب بالجامعات والمعاهد هذا العام

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والمُشرف العام على مكتب التنسيق، حول ما تم إنجازه من أعمال بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2021/2022، وذلك في ضوء حصاد الوزارة لعام 2021.

في يومها العالمي.. خبراء تربية يكشفون طريقة تشجيع الطلاب على إجادة العربية

يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي للغة العربية، وجاء الاحتفال به بعد قرار الجمعية العامة بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية، ولغات العمل في الأمم المتحدة.

التعليم تشارك فى فعاليات مؤتمر "التعلم للحياة استعداد للمستقبل" بالأقصر

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى فعاليات مؤتمر "التعلم للحياة الاستعداد للمستقبل" بمحافظة الأقصر في الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر 2021.

في اليوم العالمي للغة العربية : جامعة عين شمس تحتفي "بلغة الضاد"

افتتح الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث فعاليات احتفالية الجامعة باليوم العالمي للغة العربية بحضور الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتورة شهيرة سمير مدير قطاع العلاقات الدولية ولفيف من العمداء وأساتذة الجامعة .

