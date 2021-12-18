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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهيد الشجاعة.. محاسب الهرم بطل للنهاية على الدائري وقاوم العصابة حتى الموت

الضحية
الضحية

شهم.. شجاع.. جدع.. غلبته حماسة الشباب ورفض الاستسلام لعدد من المسلحين، الذين اعتقدوا أنهم سيرهبونه بأسلحتهم البيضاء.. تحولت مقاومته لهم إلى "فيلم أكشن" أعلى الطريق الدائري بالهرم، ومثلما نشاهد في الأفلام، أمسك الشاب بمقود سيارة اللصوص للسيطرة عليها، ومع كثرة انحرافاتها اصطدمت بالسور الخرساني للدائري، لتصمت مقاومة الشاب تماما ويتحول من ضحية سرقة إلى قتيل.

الشاب أمير أسامة تخرج حديثا وعمل محاسبا لكسب قوت يومه قبل أن ينهي أوراق الالتحاق بالخدمة العسكرية وقبل أن تتحقق أحلامه التي خطط لها فور انتهاء دراسته انتزع لصوص حياته لرغبتهم في سرقة "هاتف ومحفظة"، اعضاء العصابة كانوا يستقلون سيارة ميكروباص لاصطياد الركاب ممن يستوقفونها لتوصيلهم إلى المريوطية ووقع حظ الشاب الضحية في هذه السيارة ولكنهم عندما حاصروه مسلحين وطالبوه بتسليم متعلقاته قاومهم حتى الموت. 

والدة أمير صاحب الـ21 عامًا، المعروف إعلاميًا بـ"محاسب الهرم" قالت إن ابنها يوم الواقعة كان عائدًا من المهندسين حيث كان يلتقي بعض أصدقائه، وأثناء استقلاله سيارة ميكروباص على الطريق الدائري، وبالتحديد عند نزلة حي الهرم، «الميكروباص» كان عبارة عن تشكيل عصابي، حاولوا يكتفوه وياخدوا منه حاجاته، ومقدروش عليه قتلوه بعد ما ضربوه على رأسه بمطواة».

أكشن على الدائري.. محاسب يقاوم عصابة السرقة بالإكراه حتى الوفاة

وأضافت: "حاولت أكلمه كتير وقتها مكانش بيرد، كان شقيقه في شغله، وحاولنا نتواصل معاه لكن دون استجابة، وبعد عذاب وبحث، تأكدت من وفاته وأنا بصلي الفجر، لما فجأة رد علينا ضابط شرطة من قسم الهرم بيقول لشقيق أمير الأكبر إنه عمل حادثة، ورجاء حد يحضر في قسم الهرم، وأضافت: ابني قاومهم ولف عجلة القيادة، فجأة السيارة الميكروباص اصطدمت بالحاجز الخرساني، ده كان سبب في إنقاذ ناس كتير كان ممكن يروحوا ضحايا العصابة دي، أنا صليت الفجر كالعادة قلبي كان حاسس أن أمير في ضيقة"

وقالت: "ماكنتش أتوقع إن ابني مقتول، أنا كنت مفكرة إن هو عامل حادثة عادية.. ده لسة متخرج السنة دي، كان بيتمنى أن يخدم في سيناء عشان يستشهد هناك وربنا كتبها له هنا، ابني راح ضحية البلطجة والخسة والندالة».

بداية الواقعة كانت عقب وقوع حادث بالطريق الدائري، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع محاسب وإصابة 3 آخرين، وتبين أن المصابين تشكيل عصابي، يسرقون المواطنين بالطريق الدائري، وأنه في يوم الواقعة، استوقف المحاسب سيارتهم بشكل عشوائي، لتوصيله الى محل إقامته بمنطقة المريوطية، لكنهم التفوا حوله محاولين سرقة متعلقاته بالقوة، إلا أن المحاسب الشاب أمسك بعجلة القيادة بشكل مفاجئ، حتى يجبرهم على الوقوف، فاصطدم بالحواجز الخرسانية، ما أدى الى وفاته وإصابة أفراد التشكيل العصابي وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع المحاسب وإصابة السائق، وعاطل وثالث مسجل جنائي، وجرى العثور معهم على مخدرات وهيروين و«كاتر» و3 هواتف محمول «أحدهم ملك المحاسب المتوفى» مصابين بكدمات.

وعقب مناقشتهم، تبين أنهم تشكيل عصابي متخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، وأنهم شرعوا في سرقة المحاسب وأحدثوا إصابته بالجروح القطعية، إلا أنه قاومهم وأمسك بعجلة القيادة وانحرف بها عن الطريق واصطدموا بالحواجز الخرسانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حبال الواقعة

وأرسلت النيابة المخدرات المضبوطة الى المعمل الكيماوي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة ام لا، كما أمرت جهات التحقيق بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

شجاع فيلم اكشن الطريق الدائرى الهرم أمير أسامة محاسب الهرم

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