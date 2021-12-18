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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غياب فني.. أهالي "أبو حمر" بالغربية يشيعون جنازة الراحل محب كاسر| صور

تشيع جنازة الفنان
تشيع جنازة الفنان محب كاسر

شيع المئات من أسر وعائلات قرية أبوحمر التابعة لمركز بسيون في الغربية اليوم، جثمان الفنان الراحل "محب كاسر" عقب أداء صلاة الجنازة علي جثمانه عصر اليوم بمسجد الشهداء، في مشهد جنائزي مهيب تخلله مشاركة مشايخ العائلات بذات القرية.

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وكانت انطلقت صلاة الجنازة منذ قليل على جثمان الفقيد بحضور عدد قليل من أقاربه، وغياب تام من الوسط الفني.

 

كما تحرك الجثمان بعد أداء صلاة الجنازة، كي يتم دفنه بمقابر العائلة بقرية أبوحمر في بسيون بالغربية.

 

وتوفي الفنان محب كاسر، عقب صراع طويل مع المرض داخل أحد مستشفيات الأورام.

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والفنان محب كاسر من الوجوه التى يحفظها الجمهور، وبدأ مشواره الفنى فى بداية الستينيات بفيلم "يوم الحساب" عام 1962 واستمر يؤدى أدوارًا صغيرة، أغلبها دور الحارس والبواب والغفير الصعيدى ومن أشهرها دور البواب فى فيلمى "البحث عن فضيحة" و"الثأر"، وفى الثمانينيات قدم عدد من الأعمال للتليفزيون فى المسلسلات والأفلام التليفزيونية، منها: "دموع فى عيون وقحة، محمد رسول الله، عائلة الأستاذ شلش، ليالى الحلمية، عفاريت السيالة".

 

وكان آخر مشاركات الفنان محب كاسر فى مسلسلى "سلسال الدم" و"بدون ذكر أسماء" الذى شارك فيه عام 2013 م

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محافظة الغربية الغربية شهداء عيد مسلسل جنازة مستشفي ابن الفنان محب كاسر ابو حمر قري مركز بسيون

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غياب فني.. أهالي "أبو حمر" بالغربية يشيعون جنازة الراحل محب كاسر| صور

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