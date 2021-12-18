السجن 6 سنوات للمتهم بهتك عرض طفلة شبراخيت

محكمة إيتاي البارود

أصدرت محكمة جنايات دمنهور الدائرة التاسعة المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بالبحيرة اليوم السبت، حكما بالسجن ٦ سنوات على المتهم بمحاولة اغتصاب وهتك عرض والتحرش بطفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات من شبراخيت.

التعدي جنسيا على طفلة بشبراخيت

كانت بداية الواقعة بتلقى مركز شرطة شبراخيت في إبريل الماضي، بلاغا من والدة طفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات، بالاعتداء جنسيا عليها متهمة جارها العامل البالغ من العمر ٤٠ سنة بارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات، صحة ما جاء بأقوال المبلغة وقيام المتهم بارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وتحرير محضر للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.