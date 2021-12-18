برومو مهرجان أنتي قلبي لـ عمر كمال وشيماء المغربي تريند4 على يوتيوب

حقق برومو مهرجان "أنتي قلبي" لـ عمر كمال وشيماء المغربي، نجاحا كبيرا وكسر حاجز النصف مليون مشاهدة وتصدر التريند رقم 4 بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية على موقع “يوتيوب”.

يذكر أن المطرب عمر كمال ، نشر مقظع فيديو قصير له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه من حفلته على القناة الأولى في الأردن المنتظر إذاعتها في ليلة رأس السنة.

وظهر عمر كمال في الفيديو وهو يغني أغنيته الشهير بنت الجيران، واستبدل كلمة «تمور وحليب» في الأغنية بـ «رشووف وجميد» تماشيًا مع عادات الشعب الأردني، وعلق على الفيديو قائلًا: «وأشرب رشووف وجميد .. عشان الأردن .. أستنوا حلقة رأس السنة على القناة الأولى ف الأردن " رؤيا "».