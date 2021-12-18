مصرع طالب أسفل عجلات القطار فى شبين القناطر

لقى طالب مصرعه أثناء عبور شريط السكة الحديد بمحطة نوى التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية تم نقل الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد سيد القاضي مأمور مركز شبين القناطر يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بمصرع شخص أثناء عبور شريط السكة الحديد.



وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور طالب يدعى " أحمد أ.م" ومقيم نوى بعد محطة نوى بمسافة حوالى 200 متر، صدمه قطار رقم 333 قادم من محطة رمسيس / الزقازيق مما أدى إلى مصرعه فى الحال تم نقل الجثة للمستشفى،وتولت النيابة التحقيق.