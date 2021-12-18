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ثقافة

دار العربي تطرح كتاب «باكستان التحول الديمقراطي والعلاقات المدنية العسكرية»

صدى البلد

أصدرت دار العربي للنشر والتوزيع، كتابا جديدا للباحثة هبة الحسيني، تحت عنوان "باكستان التحول الديمقراطي والعلاقات المدنية العسكرية".

 

وهبة الحسيني باحثة دكتوراة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

 

وتدور الفكرة الرئيسية لكتاب "باكستان التحول الديمقراطي والعلاقات المدنية العسكرية"، حول طبيعة الإشكاليات ومدى التطور في العلاقات المدنية العسكرية بدولة باكستان، وأثر ذلك على مسيرة عملية التحول الديمقراطي بالدولة خلال الفترة التي امتدت من 1999 إلى 2020، حيث شهدت باكستان عددًا من التطورات المهمة على مستوى إعادة يناء العلاقات بين العسكريين والقوى المدنية، بما يساعد على تحقيق التوازن بين متطلبات الإدارة السياسية الفعالة ومتطلبات الأمن الباكستاني.

 

إشكالية العلاقات

وتشير الباحثة هدى الحسيني في مقدمة كتابها "باكستان التحول الديمقراطي والعلاقات المدنية العسكرية"، إلى أن المسائل المتعلقة بالدور السياسي للجيش في باكستان وطبيعة العلاقات المدنية العسكرية تعد من أعقد إشكاليات عمليتي التحول الديمقراطي وترسيخ الديمقراطية، حيث تتمثل في كيفية تحقيق السيطرة المدنية على الجيش ضمن بنية دستورية وقانونية ديمقراطية، وفي هذا الشأن تحظى التجربة الباكستانية بخصوصية في مجال التحول الديمقراطي لكونها تم تدشينها في سياق برز من خلاله إشكالية في العلاقات المدنية – العسكرية وذلك خلال فتراتها التاريخية المختلفة فضلًا عن إبراز أهم التحديات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي في باكستان سواء الداخلية أو الخارجية.

 

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وتشكل التجربة الباكستانية شأنها شأن العديد من تجارب التحول الديمقراطي مثل التجربة الجزائرية والتجربة التركية مرجعية مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بحدود الدور السياسي للعسكريين وبالعلاقات المدنية العسكرية بشكل عام، فعلى الرغم من أن باكستان تأسست كدولة ديمقراطية بعد تقسيم شبه القارة الهندية، إلا أن الجيش كان ولا يزال واحدًا من أهم المؤسسات القوية في البلاد، وحرصت الحكومات المتعاقبة على أن يكون العسكريون جزءًا منها، حيث كانت المؤسسة العسكرية في معظم مراحل الحكم في باكستان هي الحاكم المباشر أو حتى بشكل غير مباشر تحت ذريعة الحفاظ على مصلحة البلاد العليا.

باكستان التحول الديمقراطي دار العربي للنشر هبة الحسيني توازن دولي الصراع

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