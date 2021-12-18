واعظة بالأوقاف: ربنا نهانا عن التجسس على الناس وكشف عوراتهم

قالت آمال المصرى واعظة دينية بوزارة الأوقاف ، إن التلصص والتجسس وراء الناس نهانا عنه الله سبحانه وتعالى خاصة أن غرضه كشف عورات الناس.



وأضافت آمال المصري، خلال استضافتها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج ست الستات والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن الستار من أسماء الله الحسنى وهى صفة من صفات الله فى الدنيا والآخرة .

وأكدت آمال المصرى ، ان من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته والعكس صحيح فى ستر عورات الآخرين ، لافتة إلى أن ستر الله على عباده كثير لا يعد ولا يحصى وانه يحب الحياء والستر وحتى النصيحة بين الناس على الملأ تعد فضيحة ولابد أن تكون سرية بين الشخص ومن يوجه له النصيحة .