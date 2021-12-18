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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحد علماء الأزهر: الأخلاق ترتبط بالعبادات ولها حيز كبير في الشريعة الإسلامية

علي محفوظ
علي محفوظ

قال علي محفوظ أحد علماء الأزهر الشريف، إن  قضية الأخلاق لها حيز كبير في الشريعة الإسلامية، والنبي محمد ربط الأخلاق بالإيمان بالله عز وجل .

 

وأضاف  علي محفوظ  في حواره مع الإعلامية منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة “ صدى البلد “، :” على الفرد تحسين خلقه لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك ”.


وتابع علي محفوظ :"  الأخلاق ترتبط بالعبادات، وتم ربط الصلاة بالأخلاق  لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما تم ربط الصيام بالأخلاق".

 

وأكمل علي محفوظ :" إذا أراد  أحد أن يطبق  تعاليم الدين في حياته عليه أن يحول الدين إلى برنامج عمل"، مضيفا:" افتقدنا الرحمة بين الأزواج  ويجب أن يتحلى الأزواج بالمودة والرحمة فيما بينهم ".


 

الأزهر الاخلاق الإسلام اخبار التوك شو العبادات

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