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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

براءة 4 أشخاص من تهمة التنقيب عن الآثار في الدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قضت اليوم السبت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور، وعضوية المستشار حسام محمود حشيش، والمستشار أنس أسامة العبد، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه وعصام محمد الدسوقي، ببراءة شقيقين وعمهما وطالب بقرية كفر المحمدية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية من تهمة التنقيب عن الآثار بدون ترخيص من الجهة المختصة داخل قطعة أرض زراعية يملكها أحدهم.
وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كل من "ع .م .ر"، ٣٢ عاما، فلاح ومقيم بقرية كفر المحمدية مركز ميت غمر، وشقيقة "ك .م.ع"، ١٧ عاما،، وعمهما "ع.ر"، ٣٤عاما، فلاح ، "م .ر"، ٣٨ عاما، فلاح والجميع مقيمون بذات العنوان لأنهما فى يوم ٢٧ سبتمبر  ٢٠٢١ أجروا أعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار وذلك بدون ترخيص من الجهة المختصة بذلك، وحيازة أدوات (فأس- و٣ كوريك) المستخدمة في أعمال الحفر.
ووجهت النيابة العامة فى أمر الإحالة للمتهمين ارتكاب الجناية و الجنحة المعاقب عليها بالمواد ١ ، ٤٠ ، ٤٢ الفقرة ثانية  / ٢ الأثار والمواد ١/ ١ ، ٢٥ مكرر / ١ /  ، ٣٠ /١  من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١  ، ٥ لسنة ٢٠١٩.
وأدلي  النقيب محمود أحمد شوقى، معاون مباحث مركز ميت غمر، بشهادته أمام النيابة بأنه تلقى بلاغا من أهالى القرية يفيد  بقيام المتهمين بالتنقيب عن الأثار داخل الأرض حيازة المتهم الرابع وبالانتقال جرى ضبط المتهمين الثلاثة من الأول حتى  الثالث بينما لاذ المتهم الرابع بالفرار.
وشهد "راجى. ا.أ"، ٣٥ عاما، مفتش آثار بمنطقة آثار الدقهلية بأن بالمعاينة تبين وجود حفرة قطرها متر ونصف بعمق مترين ونصف فى نهايتها ممر بطول أربعة أمتار مؤدى الى حفرة أخرى، وتم العثور على بعض والشواهد الأثرية مثل كسر الفخار

الدقهلية النيابة العامة محكمة جنايات تنقيب عن الآثار محكمة جنايات المنصورة

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