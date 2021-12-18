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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 4 سنوات على عاطل بتهمة الإتجار في المخدرات بميت غمر

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قضت اليوم، محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح، وعضوية المستشار حسام حشيش والمستشار أنس العبد، وأمانة سر مسعد كمال الدين طة وعصام محمد الدسوقي، بالسجن 4 سنوات لعاطل مقيم بقرية أبو خالد مركز ميت غمر محافظة الدقهلية بعد إدانته بالاتجار فى المواد المخدرة "نبات البانجو" وحيازة بندقية خرطوش وذخيرة.

  
وكان المستشار علاء السعدني، المحامى العام الأول لنيابات جنوب  المنصورة الكلية، أحال المتهم "أحمد. ع.م"، 34 عاما، عاطل مقيم بقرية أبو خالد  إلى محكمة جنايات المنصورة لانه فى يوم 20 سبتمبر  2021 بدائرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أحرز "نبات البانجو المخدر" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، كما أحرز بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن عبارة عن بندقية خرطوش وأحرز ذخيرة ثلاث طلقات خرطوش مما تستعمل بالسلاح النارى  المضبوط .


وبدأت القضية بتلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت غمر بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث ميت غمر بقيام  المتحري عنه وله كارت معلومات وانه قد ذاع صيته فى الأونة الأخيرة، وبإجراء التحريات تأكد بمزاولة المتهم نشاطه الإجرامي المتمثل في ترويج المواد المخدرة على عملائه من تجار الجملة والقطاعي والمتعاطين مستخدما دراجة نارية موتوسيكل  متخذا من القرية والقرى المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.


وجرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكلت حملة بقيادة النقيب محمد عيسى معاون مباحث مركز ميت غمر وتم ضبط المتهم  وبحوزته 40 لفافة بلاستيكية شفاف اللون بها مخدر البانجو و بحيازته سلاح نارى بدون ترخيص للدفاع عن نفسه وعن تجارته غير المشروعة والتصدي للقوات حال ضبطه ودراجة نارية يستخدمها للتنقل وبيع المواد المخدرة.

محافظة الدقهلية النيابة العامة مركز ميت غمر محكمة جنايات المنصورة ترخيص سلاح شرطة ميت غمر

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