جنايات المنصورة تؤجل محاكمة عاطل بتهمة اغتصاب طفلة لجلسة 20 ديسمبر

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور، وعضوية المستشار حسام محمود حشيش، والمستشار أنس أسامة العبد، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وعصام محمد الدسوقي، تأجيل محاكمة عاطل بمركز ميت غمر إلى جلسة ٢٠ ديسمبر الحالى مع استمرار حبس المتهم للمرافعة، لإتهامه بخطف وهتك عرض طفلة لم يتجاوز عمرها ٧ سنوات.

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "مصطفى.أ.ع.س"، 24 عاما، عاطل ومقيم بقرية كفر بهيدة التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، لأنه فى يوم ١١ مايو ٢٠٢١ خطف المجنى عليها الطفلة هـ. م. ر"، عمر ٧ سنوات بطريق التحايل بأن استدرجها إلى مسكنه بعيدا عن أعين الرقباء مستغلا حداثة سنها.



وتضمن أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة المجنى عليها بالقوة .

وشهد والد الطفلة المجني عليها، ويدعى "م. ر."، أ ٣٤ عاما، عامل ومقيم بذات العنوان، أن المتهم قام باستدراج نجلته بطريق التحايل إلى مسكنه مستغلا حداثة سنها، وتعدى عليها جنسيا.

وأكد تقرير الطبيب الشرعي أن البصمة الوراثية المستخلصة من الملابس الخاصة بالطفلة المجنى عليها تطابقت مع الحمض النووي المستخلص من دماء المتهم .



وأكدت تحريات الرائد رامى محمد أبوشتيه، رئيس رئيس مباحث مركز ميت غمر، صحة الواقعة وارتكاب المتهم للجريمة.