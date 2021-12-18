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مديرة الأبحاث السريرية بشركة إيفا فارم تكشف آخر تطورات اللقاح المصري

صدى البلد

قالت الدكتورة سميرة عزت مديرة الأبحاث السريرية بشركة إيفا فارم، إن الشركة بدأت منذ أكثر من عام العمل على اللقاح المصري المضاد لكورونا "إيجي فاكس"، بالتعاون مع عدد من الجهات، لافتة إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في اللقاح هي تكنولوجيا تقليدية لبقاء الفيروس على صفاته دون الإضرار بالإنسان.


وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة"، عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء السبت، أن المادة الخام للقاح مصرية 100%، منوهة إلى أنه لكي يتم عمل التجارب الإكلينيكية يجب أن سبقها مرحلة وهي التى تقوم على فئران التجارب حتى الوصول إلى القرود الأقرب للإنسان وأثبت اللقاح فاعلية وأمان.


وأوضحت أنه جاري بحث الملف في هيئة الدواء المصرية، وحينما يتم الموافقة سيتم الدخول إلى المرحلة الإكلينكية وتتكون من عدة مراحل، المرحلة الأولى من 20 إلى 50 متطوع للتأكد من أمان اللقاح وهي مرحلة مهمة حيث يحصل المواطن على جرعتين ويتم متابعتهم لفترة معينة، وبعدها يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية.


وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أي أثار جانبية على فئران التجارب، مؤكدة أن هيئة الدواء لن تجيز ملف به أثار جانبية، وسيتم إجراء التجاري الإكلينيكية في مصر، مؤكدة أن هدفهم هو تغطية الشعب المصرى ثم التصدير للخارج.

سميرة عزت مديرة الأبحاث السريرية اللقاح المصري كورونا التكنولوجيا الفيروس

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