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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار من محكمة المنصورة بحق سائق ضرب رضيعًا حتى الموت بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة سر سامح إبراهيم الموافى وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولى بحبس سائق ٦ أشهر مع الشغل بقرية ميت مزاح مركز المنصورة محافظة الدقهلية لاتهامه بضرب نجل زوجته الرضيع حتى الموت و تنازل والدة الطفل لزوجها المتهم.


كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "محمد .أ"، ٣٣ سنة سائق ومقيم بقرية ميت جراح دائرة المركز، لانة في يوم ٣٠ يونيو ٢٠٢١ قتل المجني عليه الطفل مروان. م. م . ا"، ويبلغ من العمر عام ونصف "نجل زوجتة" من أجل ان يكف عن البكاء بعد تعالي صرخاتة.


وكان  اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية قد تلقي إخطارا من العميد طارق عبدالهادي، مأمور مركز المنصورة بوجود  بلاغ من الأهالى بقرية ميت مزاح  بقيام سيدة تحمل جثة طفل صغير بالشارع وهى ليست من أهل القرية.


انتقل المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه  الرائد محمد صبح والنقيب محمد قاسم والنقيب محمد زين إلى القرية ووجري ضبط السيدة وتدعي"مها . م . أ"، ٣١عاما، ربة منزل ومقيمة بمنطقة الدراسات دائرة قسم ثانى المنصورة  وزوجها المتهم "محمد .أ"، ٣٣ عاما، سائق ومقيم بقرية ميت جراح دائرة المركز.


وأكدت والدة الطفل المتوفي انها تركت نجلها الصغير المجنى عليه "مروان  م . م. ا "،ويبلغ من العمر عام ونصف مع زوجها المتهم داخل شقتها وأنها نزلت أسفل الشقة وعندما صعدت الى الشقة وجدت الطفل فى حالة إعياء شديد فتوجهت به إلى المستشفى وأكدوا انه توفى، واتصلت على والد الطفل وأخبرته بوفاة مروان وطلبت منه استخراج تصريح دفن فلم يستجب ، وعندما توجهت بصحبة زوجها المتهم وجدت مكتب الصحة مغلق فذهبت  إلى القرية محل سكنهم  وتواصلت مع مسئولي مكتب الصحة وطلبهم منها  القيام بدفن رضيعها  "ظنا ان الوفاة طبيعية" والحصول على تصريح الدفن فى اليوم التالي وبالفعل جري ذلك.


وأضافت والدة الطفل المتوفي:"قمنا بالغسل ووالدفنوفي اليوم التالي وجدنا "رضا.م . أ"، ويعمل تربي بمقابر القرية يطلب منا استخراج الجثمان من المقابر  لعدم وجود تصريح الدفن وبعدين فتح المقابر وجابهولي وانا اخدته منه ومشيت معرفتش اعمل به ايه وروحت القرية لحد ما الأهالى وقفتني وبلغت الشرطة. 


وبعرض المحضر على النيابة قررت تشريح الجثة وتحريات المباحث التي توصلت  إلى  قيام "محمد . أ . م.ع"، ٣٣ عاما، سائق ومقيم بقرية ميت مزاح بضرب المجنى عليه الرضيع "مروان" نجل زوجته عمدا بضربه على صدره من الناحية اليسرى و التى أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله  فتم إلقاء القبض عليه واعترف بضربه على صدره لكى يكف على الصراخ متجردا من كل مشاعر الإنسانية  ولم يقصد من ذلك قتله .

محافظة الدقهلية المنصورة الدراسات محكمة جنايات محكمة جنايات المنصورة

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