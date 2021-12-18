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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ركزوا لقد أحرجتوه.. رسالة كيروش للاعبي منتخب مصر عقب الهزيمة أمام قطر

كيروش
كيروش

وجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الشكر للاعبيه على إخلاصهم والتزامهم طوال فترة بطولة كأس العرب التي انتهت اليوم باحتلال المنتخب المركز الرابع بخسارته لضربة ترجيح أمام قطر.


ودعا كيروش اللاعبين للتركيز مع أنديتهم خلال الـ 15 يوما المقبلة ، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني يظل بلا أبواب أمام كل اللاعبين يدخلون إليه ويخرجون منه دون ثبات في المواقف وحسب حالة كل منهم والحاجة إليه.


وقال المدير الفني في اجتماع دعا إليه فور العودة إلى مقر إقامة الفريق من مباراة اليوم لقد أحرجتم فريقا اليوم تم اعداده في أوروبا وأمريكا وأرجو أن تحافظوا على أنفسكم في حياتكم الاحترافية لأنكم تستحقون الأفضل والأحسن، وسوف نتابعكم كجهاز فني في مبارياتكم مع أنديتكم .


أضاف للاعبيه لابد أن تثقوا في أنفسكم وتعملوا في حياتكم على ارضاء أنفسكم أولا بأن تكونوا في أفضل حالة وأعلى مرتبة تستطيعون الوصول إليها.


كما تمنى كيروش التوفيق للاعبي الأهلي في مهمتهم الكبيرة خلال مباراة السوبر الأفريقي في الدوحة يوم الأربعاء المقبل ، كما وجه الشكر إلى جميع أفراد جهازه المعاون الذين واصلوا الليل بالنهار خلال فترة البطولة .


من جهته قدم محمد الشواربي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم التحية لجميع أعضاء الفريق مؤكدًا تعاطفه مع الفريق الذي خسر المركز الثالث في مباراة كان الأفضل فيها وبضربة ترجيح، وقبلها خسر في الدور قبل النهائي بعد انتهاء وقت المباراة ، وذلك في الوقت الذي لم يتمكن فيه الفريق من اقامة اعداد للبطولة لضيق الوقت حيث تجمع يوم السفر إلى الدوحة مع وجود لاعبين ينضون للمنتخب لأول مرة .


أضاف الشواربي أن الفرق الكبيرة يصقلها كثرة المشاركات والاحتكاك، ومن المؤكد أن فوائد المشاركة في البطولة العربية سيظهر بشكلٍ لافت في البطولة الأفريقية ومن بعدها الدور الأخير لتصفيات كأس العالم وهو الأهم بالنسبة للكرة المصرية.

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