نهائي كأس العرب.. الجزيري يحرم تونس من هدف محقق أمام الجزائر

أهدر سيف الدين الجزائري مهاجم منتخب تونس فرصة خطيرة أمام الجزائر في المباراة التي تجمع المنتخبين على “استاد البيت” ضمن نهائي كأس العرب.

وضاع الهدف للمنتخب التونسي بعد هجمة مرتدة سريعة بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام وصلت بالنهاية لسيف الدين الجزيري المنطلق بشكل ذكي خلف الدفاع الجزائري داخل منطقة الجزاء والذي أطلق تسديدة قوية مرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.



تشكيل منتخب تونس:

حراسة المرمى: معز حسن.

الدفاع: محمد دراجر، منتصر الطالبي، بلال العيفة، محمد أمين بن حميدة.

الوسط: غيلان الشعلالي، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري.

وفي الهجوم: نعيم السليتي، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري.

تشكيل منتخب الجزائر:

في حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي.

الدفاع: حسين بن عيادة، إلياس شتي، جمال بن العمري، عبدالقادر بدران.

الوسط: حسام الدين مرزيق، سفيان بن دبكة.

وسط الهجوم: ياسين إبراهيمي، يوسف بلايلي، طيب مزياني.

وفي الهجوم: بغداد بونجاح