إيفا فارم: اللقاح المصري إيجي فاكس ضد كورونا حلم تحول إلى حقيقة

قالت الدكتورة سميرة عزت مديرة الأبحاث السريرية بشركة إيفا فارم، إن الحديث عن الترويج للقاح المصري المضاد لكورونا "إيجي فاكس"، مبكر بعض الشىء، ولكن يجب توصيل حجم الجهد المبذول خلال الفترة الماضية وتضافر جهود جهات الدولة لإنتاج اللقاح معقبة: "حلم تحول إلى حقيقة".

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة"، عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء السبت، أن من مميزات اللقاح المصرى القدرة على تغيير اللقاح للتماشى مع أي تغيير أو تطور الفيروس، متابعة: "سبندأ في تطوير اللقاح للتعامل مع أوميكرون".

وأوضحت أنه من المفترض أن يحصل الفرد على جرعتين من اللقاح، ولكن لم يتم دراسة الاحتياج إلى جرعة ثالثة، وفي الغالب سيكون هناك حاجة إلى جرعة معززة أو ثالثة مثل باقي اللقاحات الموجودة حاليا.

وعن تطعيم الأطفال باللقاح قالت: "في أي تجارب تبدأ من الفئة العمرية من 18 إلى 60 عاما، وبعد فترة من الوقت يتم تطعيم الفئات العمرية الأقل حسب الاحتياجات"، منوهة پأن الطاقة الإنتاجية للقاح ستغطي السوق المصري ثم التصدير وهو ما يتمشى مع توجهات الدولة.