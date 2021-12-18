عمان.. 27.8% زيادة في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية أكتوبر

ارتفع إجمالي عدد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة المسجلة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى عمان بنهاية شهر أكتوبر الماضي بنسبة 27.8 بالمائة ليبلغ 60 ألفًا و340 مؤسسة مقارنة مع 47 ألفًا و220 مؤسسة خلال الفترة نفسها من 2020، وفق ما أشارت إليه البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وجاءت محافظة مسقط في المرتبة الأولى في عدد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بـ20 ألفًا و422 مؤسسة بارتفاع بلغ 29.2 بالمائة، تليها محافظة شمال الباطنة بإجمالي 9 آلاف و508 مؤسسات بارتفاع 27.5 بالمائة، فيما جاءت محافظة الداخلية بالمرتبة الثالثة بـ7 آلاف و382 مؤسسة بارتفاع 23.8 في المائة. وفق صحيفة الرؤية العمانية.

وكان قد نشر حساب عمان تواجه كورونا التابع للتواصل الحكومي دعوة ‏للفئة المستهدفة للمبادرة وحجز موعد لأخذ الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا كوفيد-19، وهم الفئة العمرية من 18 فأعلى مِن الذين أكملوا 6 أشهر منذ تلقي الجرعة الثانية.

وكان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة قد أكد على في لقاء تلفزيوني سابق مع تلفزيون سلطنة عُمان على ضرورة مبادرة الفئة المستهدفة للحجز وأخذ اللقاح.

وكانت اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا قد قررت البدء في التطعيم بالجرعة الثالثة والجرعة المنشطة باللقاح المضاد للفيروس لمن هم في عمر 18 سنة فما فوق.