برلماني: الحكومة تعاملت مع إصابات متحور أوميكرون بشفافية

وجه الدكتور محمود العزب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر للحكومة على تعاملها بشفافية مع متحور أوميكرون وإعلانها عن اكتشاف 3 حالات لمتحور كورونا الجديد فى مصر، داعيا إياها إلى الاستمرار فى التعامل بنفس الطريقة خلال الفترة القادمة.



ودعا العزب في تصريحات لـ"صدى البلد"، المواطنين إلى الإلتزام بالإجراءات الإحترازية من خلال التباعد الإجتماعى وغسيل الأيدي بإستمرار ارتداء الكمامات خاصة فى وسائل المواصلات العامة والمصاعد والمستشفيات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.



ووجه النائب، نصيحة للمواطنين بضرورة أخذ التطعيم الخاص بفيروس كورونا، وأخذ الجرعة الثالثة لمن مر عليه أكثر من 6 أشهر من تاريخ الجرعة الثانية.



وطالب الحكومة بضرورة تنشيط الحملة الإعلامية للتوعية ضد فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، خاصة بعد انتشار حالة من التراخي والاستهتار بالجائحة.

وطالب عضو صحة النواب منظمة الصحة العالمية بالتعامل بوضوح مع المتحورات الجديدة لفيروس كورونا والتعامل بشفافية مع الدول الأعضاء وإمدادها بالمعلومات الجديدة من طرق عدوى أو أعراض أو انتشار للمرض ترد إليها من خلال مراكز الأبحاث، حتى تتمكن الدول من مواجهة هذه الجائحة.



وجدد النائب، شكره للحكومة على توفير التطعيمات اللازمة للمواطنين ضد فيروس كورونا وانتشار مركز التطعيم في مدن وقرى مصر.