الإمارات.. إطلاق قاموس مصطلحات المستقبل احتفاءً بالعربية

أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل «قاموس مصطلحات المستقبل»، ضمن موقعها الإلكتروني ليكون بمثابة مرجعية معتمدة للباحثين والمترجمين في مختلف المجالات، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وسيكون القاموس الذي تمت تغذيته ب500 مصطلح من المصطلحات الحديثة والمستقبلية في العلوم والتكنولوجيا تم تعريبها وتصنيفها، متاحاً أيضاً عبر منصة رقمية خاصة (arabicglossary.dubaifuture.ae) يتم تحديثها بشكل دوري من خلال إتاحة الفرصة للراغبين في إرسال مصطلحات جديدة لإضافتها إلى القاموس، وفق صحيفة الخليج الإماراتية.

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن اللغة العربية كانت وراء كثير من الابتكارات والاكتشافات والاختراعات المهمة ولا تزال قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده حالياً، وإثراء المشهد العلمي والمعرفي في مختلف المجالات بفضل غناها وتنوعها وقدرتها على التعبير عن المفاهيم العلمية والتقنية.

وأشار إلى أن إطلاق قاموس مصطلحات المستقبل يأتي ضمن جهود مؤسسة دبي للمستقبل في نشر المعرفة في المنطقة باللغة العربية، وتعزيز المكانة الرائدة لدبي إقليمياً وعالمياً في مجال المعرفة والبحث العلمي، ودعم الباحثين والمبتكرين لتعزيز مساهمتهم في مسيرة التنمية الشاملة.

«قاموس مصطلحات المستقبل»

ويعد «قاموس مصطلحات المستقبل» بمثابة مبادرة نوعية لدعم جهود توحيد المصطلحات العربية الحديثة وشرحها لاستخدامها في مختلف التطبيقات والمجالات المستقبلية، حيث تم تصميمه بهدف عرض المصطلحات العلمية والتكنولوجية بأسلوب مباشر ومبسط لتمكين الجمهور من العثور على الترجمة الصحيحة لمختلف المصطلحات.