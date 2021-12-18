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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الناس معادن.. خالد الجندي يشرح صنفا من البشر اسمهم "أهل التلفيق".. فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك صنف من الناس اسمهم أهل التلفيق لأنهم يلفقون أي تهمة للناس.

وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي": "الملفقاتيه يلفق أي حاجة لو بتدعي لرئيس الدولة يبقى أنت بتطبله، لو قولت الآخرة والموت  يبقى أنت جربت ولو دافعت عن المرأة يبقى عن أنت ضد الرجال" .

وأكمل: لا يوجد ثقافة التوضيح قال تعالى “وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتو الكتاب”.. متسائلا لماذا تقحمني في مشاكلك الخاصة .

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن الشافعية والحنابلة أوجبوا أجر الرضاعة للأم حتى وإن كانت الزوجية قائمة.

وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي ": واجب نفقة للمرأة المرضعة بغض النظر عن العلاقة الزوجية، وإذا أرضعت صغيرها تحصل على أجر من الزوج، مضيفا أن المرأة تكون على ذمة زوجها وفي بيته تأخد أجرا ولاعلاقة له بالزوجية.

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه عندما يتحول الطفل الرضيع الى وسيلة من وسائل التحارب والتقاذف والتقاتل بين طليقين يريد كل منهما أن يكيد للآخر وأن يمكر له وأن يكيل الكراهية للطرف الآخر فلا يجد بارودًا لمدفعه ولا نارًا ولا حطبًا إلا رضيعه فيعلن الحرب بالامتناع عن الانفاق والمرأة تعلن الحرب على رضيعها بالامتناع عن الإرضاع قصة تنزل فيها اللعنات على هذا الصنف من الناس.


وأضاف  "إن إعلان الأبوين الحرب على الولد الرضيع، هذه قضية عجيبة ترج فيها السماوات العلى وتتنزل فيها اللعنات على هذا الصنف من الناس.
 

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية العلاقة الزوجية الطفل الرضيع الحرب على الولد لعلهم يفقهون

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