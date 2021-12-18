خالد عبدالعزيز عن منتخب مصر: «كيروش بيقول لنا إننا مانعرفش كرة قدم»|فيديو

ماينفعش مانخدتش لاعبين لعبوا 80 مباراة دولية

علق خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، على هزيمة منتخب مصر من المنتخب القطري في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب .

وقال خالد عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد “: ” كيروش بيقول لنا إننا مانعرفش كرة قدم وكل اللي بنعمله قبل كده مكنش مظبوط".

وأضاف خالد عبد العزيز : "مصر لها اسم كبير على المستوى الإفريقي وماينفعش مانخدتش لاعبين لعبوا 80 مباراة دولية ونستعين بـ لاعبين جدد".



وتابع خالد عبد العزيز : "منتخب مصر اسم كبير ولنا سمعة في كرة القدم وماينفعش نجرب في بطولة كبيرة مثل بطولة كأس العرب ".

وأكمل خالد عبد العزيز :" إحنا خسرنا ثقة اللاعبين في أنفسهم وإحنا كسبنا لبنان والأردن والسودان ولم نستطع تحقيق الفوز على الجزائر وتونس وقطر".