خالد عبدالعزيز عن منتخب مصر: «كيروش بيقول لنا إننا مانعرفش كرة قدم»|فيديو

علق خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، على هزيمة منتخب مصر من المنتخب القطري في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب .
وقال خالد عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد “: ” كيروش بيقول لنا إننا مانعرفش كرة قدم وكل اللي بنعمله قبل كده مكنش مظبوط".
وأضاف خالد عبد العزيز : "مصر لها اسم كبير على المستوى الإفريقي وماينفعش مانخدتش لاعبين لعبوا 80 مباراة دولية ونستعين بـ لاعبين جدد".
وتابع خالد عبد العزيز : "منتخب مصر اسم كبير ولنا سمعة في كرة القدم وماينفعش نجرب في بطولة كبيرة مثل بطولة كأس العرب ".
وأكمل خالد عبد العزيز :" إحنا خسرنا ثقة اللاعبين في أنفسهم وإحنا كسبنا لبنان والأردن والسودان ولم نستطع تحقيق الفوز على الجزائر وتونس وقطر".