جوائز كأس العرب.. مبولحي أفضل حارس وسيف الجزيري هداف البطولة

توّج منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس العرب بهدفين في شباك تونس خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على “استاد البيت” وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

ويحصل صاحب المركز الأول على 5 ملايين دولار بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 ملايين دولار فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون دولار وصاحب المركز الرابع على 1.5 مليون دولار .

وحصل سيف الدين الجزيري على جائزة الهداف بعدما انفرد بترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف حاصدا الحذاء الذهبي.

وحصد رايس مبولحي جائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في البطولة، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات من 6.

وفاز يوسف بلايلي بجائزة الكرة الفضية كثاني أفضل لاعبي البطولة بعدما سجل ثنائية وصنع هدفا.