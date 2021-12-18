مطلوب تدخل عاجل.. خالد عبد العزيز: كيروش اتهز في بطولة كأس العرب

علق خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، على هزيمة منتخب مصر من المنتخب القطري في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب.

وقال خالد عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لو سألنا أي مواطن هيقول إنه مش راضي عن أداء منتخب مصر".

اختيارات مهزوزة

وأضاف خالد عبد العزيز: "كيروش اتهز من بطولة كأس العرب وستكون اختياراته مهزوزة ولابد أن تتدخل المجموعة المصرية المتواجدة في الجهاز الفني لاختيار أفضل قائمة لـ كأس الأمم الإفريقية".

وتابع خالد عبد العزيز: "كيروش لديه أخطاء تكتيكية كثيرة وهناك أخطاء في اختياراته لقائمة المنتخب".

وفي سياق آخر، قال خالد عبد العزيز:" حتى الان لا نية لديه للترشح لانتخابات نادي الزمالك، ومازال هناك مشاكل قانونية داخل نادي الزمالك ".