جولات أسبوعية.. الديهي للمسئولين: الرئيس يسن سنة حسنة وعليكم اتباعها |فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتاد ان يقوم بجولات مفاجئة كل يوم جمعة بمواقع العمل والبناء والتعمير، والتقي عددا من المواطنين بمنطقة الفواخرية على هامش تفقده عددا من مشروعات تطوير القاهرة، وتحدث معهم حديثا من القلب.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الرئيس السيسي يستمع للمواطنين وهم يتحدثوا من قلوبهم دون تجميل للصورة، ويغري المواطنين على الحديث، ونريد أن يصبح هذا منهج حياتنا، معقبًا: "لو كل مسئول في كل مكان في البلد عمل اللي الرئيس بيعمله كل جمعة هنحل مشاكل المواطنين"، مطالبًا بجعل يوم الجمعة يومًا للتواصل بين الدولة ممثلة في المسئولين مع المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس يسن سنة حسنة وعلينا أن نتبعها.



وتابع، للمسئولين: "من فضلكم قلدوا الرئيس، وارحمونا وارحموا أنفسكم وارحموا مصر وانزلوا من مكاتبكم وشوفوا البلد والناس واتعلموا من السيسي"، مناشدًا الإعلاميين بالنزول للحديث مع الناس والاحتكاك بهم وجبر خواطرهم، معقبًا: "لن يبقى سوى ما نقدمه للناس، ونحن مقصرين في التواصل مع الناس".

