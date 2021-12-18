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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك | عبدالله جمعة يجدد تعاقده وتدريبات تأهيلية للاعبين استعدادا للمقاولون

أخبار الزمالك
أخبار الزمالك

نشر موقع «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي تتعلق بنادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

 

 

تدريبات الزمالك| "عبد الشافي" يؤدي تدريبات تأهيلية
 

أدى محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانزيوم خلال مران اليوم السبت.

طارق حامد ينتظم في المران الجماعي لـ الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون
 

انتظم طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الجماعي اليوم السبت.


أمير عزمي حكما.. تقسيمة قوية بين لاعبي الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية خلال مران اليوم السبت.


جنش يهنئ محمد الشناوى بعيد ميلاده : أخي

هنأ محمود جنش، حارس مرمى فيوتشر، النجم محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى بمناسبة عيد ميلاده الـ 33 الموافق اليوم 18 ديسمبر.

 

استعدادا لمواجهة المقاولون في الدوري.. تدريبات تأهيلية لـ لاعبي الزمالك اليوم

 

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية وتأهيلية بمجمع الصالات خلال مران اليوم السبت.

 

عبدالله جمعة يجدد عقده مع الزمالك

 

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن توقيع عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول،  على عقود جديدة خلال الفترة الماضية.


 

 

 

نادي الزمالك محمد الشناوي محمد عبد الشافي عبدالله جمعة محمود جنش

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