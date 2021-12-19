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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتحلوا صفة رجال شرطة.. حبس عصابة سرقة المواطنين بالمقطم

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة أحد الأشخاص بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة والإتجار بالنقد الأجنبي خارج البلاد.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامه بسرقة أحد الأشخاص بأسلوب إنتحال صفة رجال شرطة والإتجار بالنقد الأجنبي خارج البلاد .

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شريك بشركة تجارة سيارات بدائرة القسم، بأنه حال تواجد موظفين بذات الشركة بشقة "مستأجرة" كائنة بدائرة القسم ، مخصصة كمقـر سكني تابع للشركة ملكه فوجئا بحضور عدد (5) أشخاص أحدهم يرتـدى الملابس الأميرية و انتحلوا صفة ضباط شرطة وقاموا بتفتيش الشقة المشار إليها واستولوا منهم علـى مفاتيح سيارة "ملك المبلغ" و توجهوا إلى مقـر الشـركة واستولوا علـى السـيارة وبداخلها مبلـغ مالي (مليون وخمسمائة وتسعون ألف جنيه) وفروا بها هاربين .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلـى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين بالاتفاق مع 6 آخرين) مستخدمين سيارتين أحدهما "بدون لوحات معدنية".

و باستكمال الفحص تبين أن المبلغين يمارسون نشاطاً غيـر مشـروع فى مجـال الإتجـار بالنقد الأجنبي والتحويلات غير المشروعة إلى خارج البلاد وسابقة تحصلهم على مبلغ مالي مـن الشخصين المشار إليهما "المتهمين فى ارتكاب الواقعة محل البلاغ" نظير تحويله بعملة الدولار لخارج البلاد وتسليمها لأحد معارفهم بإحدى الدول إلا أنهم قاموا بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالي (مليون وستمائة ألف جنيه).

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين  وضبط بحوزة أحدهم مبلغ مالى من متحصلات الواقعة.

و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، بالاشتراك مع باقي المتهمين وأقر إثنين منهما بأنه نظراً لقيام المجنى عليهم بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالي (مليون وستمائة ألف جنيه) اختمرت فى ذهنهمـا فكرة ارتكاب الواقعة .

وفي وقت لاحق وعقب علمهم بتواجد مبالغ مالية داخل سيارة المبلغ توجهوا للشقة محل البلاغ وقاموا بارتكاب الواقعة  ثم توجهوا بالسيارة المستولى عليها بدائرة القسم ، واستولوا على المبلغ المالي من داخلها وتخلوا عن السيارة بدائرة القسم ، ولاذوا بالفرار (تـم وإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان التخلي عنها).

وفى وقت لاحق وردت معلومات لضباط مباحث القسم تفيد اختباء أحد المتهمين الهاربين بإحدى الشقق بمحافظة الإسكندرية وتـم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالي - سيارة ) بمواجهته أقر بـ شرائه السيارة المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة السرقة .

وأمكن التوصل إلى اختباء متهمين بمنطقة الطالبية بالجيزة ،أمكن استهدافهما وضبطهما ، وتم بإرشادهما ضبط ( مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة ) ، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين. 

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