الجيش اليمني يعلن تحقيق انتصارات كبيرة على المليشيات الحوثية بمختلف جبهات القتال

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمني العميد الركن عبده مجلي أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، يحققون الانتصارات الكبيرة على المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً في مختلف جبهات القتال باليمن.

وقال مجلي - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت - "إن قوات الجيش والمقاومة ورجال القبائل يواصلون العمليات القتالية ويتعاملون مع العناصر الإرهابية بحنكة واقتدار في الجبهات الجنوبية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب"، مضيفا "أن العمليات القتالية الهجومية والدفاعية أحرزت تقدمات على الأرض، ضد المليشيات الحوثية الانقلابية، في عدة مناطق أهمها منطقة "وادي ذنة ومنطقة العمود والعيرف والفيلحة في مديرية الجوبة ومنطقتي أم ريش وملعاء في مديرية حريب".

وأكد أن العمليات في المواقع الجنوبية، أطراف البلق الشرقي، انتهت بالقضاء على العناصر الحوثية المتسللة، مشيراً إلى أن المعارك القتالية وعمليات الكمائن المحكمة والالتفاف والتطويق في مختلف الجبهات الجنوبية اسفرت عن استعادة مواقع مهمة واستراتيجية وتدمير معدات وأسلحة للمليشيات الحوثية ومصرع العشرات من العناصر الإرهابية بين قتيل وجريح ومقبوض عليهم، كما استعادت قوات الجيش عدداً من الأطقم والعربات القتالية وأسلحة وذخائر متنوعة.

وأوضح مجلي أن خسائر المليشيا في مختلف جبهات مأرب تقدر بـ 6 عربات مدرعة و7 أطقم قتالية، إضافة إلى الخسائر البشرية في صفوف المليشيا بنيران مدفعية الجيش..لافتاً إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية نفذ العديد من الغارات الجوية أسفرت عن تدمير دبابة (تي52) ومدفعي 23 م/ ط و8 عربات مدرعة وعربة( بي ام بي) و10 أطقم قتالية كانت تحمل أسلحة ومعدات وتعزيزات للمليشيات الحوثية.

وأشار إلى أن القوات المشتركة والمقاومة مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، حققت تقدمات على الأرض في جبهات مديريات جبل رأس وحيس الجراحي، وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، لافتا إلى أن القوات المشتركة تمكنت من تأمين المناطق الجبلية الحاكمة المحيطة بمديرية حيس بالكامل، مؤكداً أن الفرق الهندسية تواصل إزالة الألغام في مديرية حيس التي زرعتها المليشيات الحوثية في الطرقات العامة والمساجد والمدارس ومساكن ومزارع المواطنين.

وقال الناطق بأسم الجيش اليمني "إن القوات في محور تعز نفذت الهجمات المضادة على مواقع تمركز المليشيات الحوثية في الجبهات الشمالية والغربية لمحافظة تعز وأسفرت تلك المعارك عن خسائر بشرية ومادية للمليشيات، مضيفًا أن "مديرية مقبنة غرب محافظة تعز نفذت القوات المشتركة والمقاومة عمليات هجومية تم من خلالها تحرير مناطق استراتيجية أهمها "قرية الشطين والسويطي ومعسكر المقصع والقداري والنوبة وقرية الأقفية والجراري وحاضية" بالإضافة للسلاسل الجبلية في منطقة شمير".

وأكد أن قوات الجيش اليمنى في جبهات (بيحان-عسيلان)، بمحافظة شبوة، حققوا تقدماً مهماً، بتحرير عدد من المواقع باتجاه جبهة الساق، موضحا أن قوات الجيش تواصل السيطرة النارية على خط المجبجب الساق الرابط بين مديريتي بيحان وحريب، كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية استهدفت أسلحة وآليات وأطقم قتالية للمليشيات في منطقة الساق كانت تحمل تعزيزات حوثية".