حبس عصابة سرقة السيارات في مدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، للتخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المواطنات باكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها بدائرة القسم، وتلقيها اتصالاً هاتفياً ساومها خلاله المتصل على دفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية ، والتصرف فيها بالبيع لعملائهم عـقـب تحصلهم على مبلغ المساومة.

وأقروا بارتكابهم واقعة أخرى بذات الأسلوب ، وأقـروا بتصرفهم فى السيارة بالبيع لدى عميلهم سائق - مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية" مقابل تحصلهم على كمية من المواد المخدرة، تم استهداف الأخير وضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها .

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتان وإتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.